藝文 > 即時

從地景到信仰 家齊高中《城南．齊跡》展現多元文化脈絡

2025/08/07 18:24

家齊高中《城南．齊跡》成果展，今日於家齊藝廊開展。（圖由家齊高中提供）家齊高中《城南．齊跡》成果展，今日於家齊藝廊開展。（圖由家齊高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕家齊高中高二社會組學生共同策展《城南．齊跡》，今（7）日於家齊藝廊開展，結合城市地景、歷史記憶與社會觀察，邀請大家走入巷弄，一同拼湊屬於「台南城南」風景。

這項展覽從「地理」、「歷史」與「公民」三個視角出發，學生們透過踏查、訪談與文獻研究，以多元方式記錄城南的過去與當下，鋪展出城南的文化紋理與當代思辨。整場展覽共匯集36組學生創作，展覽內容橫跨從家齊校園的轉型歷程、地景空間的變遷，到城南地區的信仰樣貌與殯葬文化信仰脈絡，乃至對當代社會議題的深刻關注與反思。

家齊高中《城南．齊跡》成果今日開展。（圖由家齊高中提供）家齊高中《城南．齊跡》成果今日開展。（圖由家齊高中提供）

五大策展主題交織呈現包括：「探索家齊」、「城南信仰」、「人生終章」、「地景與空間」以及「城南公民」，內容不僅呈現地區歷史、地景與人文的深度，也深入討論性別角色、租屋族群、教育制度等當代社會議題。學生們以敏銳觀察與批判思維，展現新世代對地方與公共議題的積極回應。

《城南．齊跡》展期即日起至10月31日止。（圖由家齊高中提供）《城南．齊跡》展期即日起至10月31日止。（圖由家齊高中提供）

展覽形式多元豐富，包括採用Podcast、繪本、小誌、小論文、桌游、互動式地圖、模型與線上遊戲等多樣媒介，打造出一場立體而富互動性的展覽體驗。讓觀展者不再只是旁觀者，更能成為共感者與對話者，參與城南的在地敘事。

家齊高中表示，透過社會科探究與實作課程，學生們課堂的學習轉化為公共展演，不僅讓教育走進生活，也讓社區文化被重新看見。

「城南．齊跡」展覽，展期即日起至10月31日止，地點在家齊高中教育資源大樓1樓家齊藝廊。

