〈世代交流-讀者經驗2-2〉孩子火星流行語 看看你懂多少？

聽不懂新世代孩子吐出的流行語或慣用語，一連串的「火星語」，如果你懂了，歡迎來到青春世界……

〈二次元世界〉貼臉開大 遊戲用語

文／陳亮橘（高雄市）

女兒迷戀角色扮演cosplay，宣稱自己是「二次元」的人。查了網路才知道，二次元是青少年喜歡動漫、遊戲及扮演coser，族群間有特定用語，沒「入坑」者（指迷上並投入某件事物），就會聽攏無。

某次女兒跟我告狀同學擅自清理她抽屜的物品，我說因為學校要檢查，她那天曠課，同學只好幫處理，自己也要改進。她聽完非常生氣說我「貼臉開大」……我不懂何謂貼臉開大。好幾天後她才說這是遊戲用語，也讓我頓悟當時我沒同理到她的難過情緒，讓她有「傷口被撒鹽」的感受。

因為愛女兒，我尊重她的想法思維與想望行動，即使對她的網路用語一知半解，但不影響我跟她的母女情，彼此間依然享有親密感。我們還是會一起逛街，邊逛她會邊說生活中的事，我也會表達我的觀點，劃出她行為界線，或討論衝突時彼此踩雷的原因……

世代溝通就像人類與ET，只要彼此有愛，就算只靠手指接觸，依然能交流無隔閡。

〈換個角度看〉很泉？ 真不懂

文／林秦（高雄市）

那天和小兒子在聊天，我隨口問他一個高中好朋友的近況。兒子淡淡回我一句：「沒跟他聯絡了。」我覺得納悶，因為高中時期的他們很要好，同學還來過家中住。問兒子怎麼沒有聯絡了呢？

兒子說，上大學後的同學變得很「泉」。怕我聽不懂，特別加註是泉水的泉。

「泉」？即便兒子說是泉水的泉，我還是丈二金剛摸不著頭腦，最後兒子說「泉」，念閩南語就是「ㄗㄨㄚˇ」，很會唬爛的意思。天啊，兒子不解釋，我還真不懂，唬爛就唬爛，說什麼「泉」啦。

年輕人的用語，有時還真的聽攏無，諧音如94、377、484、1314或是閩南語「母湯」、「金害」、「歸剛欸」等，這些我還勉強能理解，但是像這個很「泉」，我就真的不懂，也虧這時代的年輕人想得出來。

孩子們的用語，雖然常常令人聽得一頭霧水，但他們對語言的創意，還有豐富的想像力，我們這些LKK還真的得該好好地學學，這樣不僅能拉近與孩子的距離，體會其中的樂趣，也能順便腦筋急轉彎。

〈也算跟潮流〉要確內 說的是人話？

文／九月愚人（台南市）

跟孩子提出一個決定，他回我：「你要確內？」無奈看著孩子：「可以說人話嗎？」問孩子怎麼沒看到他的好朋友，他回我：「去別墅唱K。」原來是跟朋友去KTV唱歌。就連去買個生活用品都說他要用「最頂的」，翻白眼，是要用多高級的；出遊如果有人破壞氣氛，孩子就會說「很解ㄟ」，表示他沒有玩的心情了……

起初因為聽不懂會很挫敗，而導致憤怒指數直升，也覺得現在的孩子難帶，社會進步太快，讓代溝愈來愈深了；但跟孩子學會這些新用語，想不到這些詞語用在職場與同事交流反而變得有趣了，這也是讓大人有機會學習到新的用詞，不會因為生存而跟潮流脫節，也是一種學習成長。

用孩子的方式跟他們交流，感情會更好，但也讓孩子知道正式的場合還是要說人話的，私下在生活上可以說他的火星語。因為互相學習成長、互相請教的模式不會讓孩子排斥，親子間反而更有話題互動，真的是學無止盡。

〈相處更融洽〉為什麼是6 不是8

文／陳碧紋（台中市）

曾聽專家說：「說出來的語言，第一個聽到的人是自己！」同樣地，打出來的字也是如此，裡面的內容，代表著自己的想法跟內涵。如今，新世代的孩子，很容易受網路或抖音的內容影響，開始模仿裡面的用語或說話方式，覺得新潮。

偶爾看到孩子聊天的訊息，出現6、三小的訊息，後來上網查過，6表示厲害、無言，或不知道回什麼，感覺是萬用的回答。有時孩子表現不錯，我也會回答：「6！」滿好用的。三小，表示什麼或不滿，變成看上下文，來判斷這個詞的解釋。還有QQ，表示食物有嚼勁、也可以是難過的意思！

突然間，自己真的跟不上孩子的溝通方式，像是有人問問題，不直接回答，反而回答無關緊要的符號，孩子也習慣這樣的聊天方式。老實說，我本來很不習慣，但後來轉念一想，只要不是惡意辱罵，孩子間的慣用語，好像也不用那麼擔心。

互相接受對方的慣用語，不惡意批評，若真的不雅，再跟孩子溝通、解釋，這樣一來，親子相處會更融洽。

