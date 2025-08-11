屏東來義收穫祭 發揚排灣傳統告白方式「送情柴」

屏東縣來義鄉公所今年與望嘉部落共同策劃「情柴文化祭」暨「來義野行」行銷活動，不僅讓在地青年承接傳統，也讓外地遊客體驗傳統告白方式，更深入了解排灣文化。（中央社提供）

〔中央社〕屏東縣來義鄉望嘉、文樂、喜樂發發吾等部落，本週展開一年一度收穫祭，鄉公所同時辦理「情柴文化祭」，發揚排灣族傳統告白方式，盼年輕輩傳承獨特「送情柴」文化。

屏東縣來義鄉望嘉、文樂、喜樂發發吾等部落，本週熱鬧展開一年一度收穫祭典。來義鄉公所今年與望嘉部落共同策畫「情柴文化祭」暨「來義野行」行銷活動，不僅讓在地青年承接傳統，也讓外地遊客更深入了解排灣文化。

屏東縣來義鄉文樂部落展開一年一度收穫祭，10日進行收穫祭中重要一環「送情柴」，為排灣族傳統告白方式。圖為許多家戶門前堆放情柴。（中央社提供）

來義鄉長莊景星告訴中央社記者，情柴文化是一年一度收穫祭中重要一環，也是對排灣族而言非常有意義的文化；過去沒有瓦斯，老人家用木柴煮飯，因此當時部落年輕人會砍情柴，並送至心儀對象家表達愛意，也表示自己有能力扛柴，提供給女方煮飯；公所會繼續教育年輕人，希望他們傳承、推廣，也希望外來遊客認識這項文化。

活動現場約30名男女體驗「送情柴」，從認識在地樹種與砍柴知識開始，延伸至實際體驗綑綁情柴，最後由男性參與者肩扛象徵愛意情柴，走向心儀對象親手贈送，女方則為男方戴上親手編製花圈。

屏東縣來義鄉文樂部落本週熱鬧展開一年一度收穫祭典，居民洪美珠（右1）、洪丙旭（左1）姊弟分享，「送情柴」文化早期從砍柴到運柴，每個步驟都須付出汗水勞力，每根情柴都是青年最深刻誠意表達；隨著時代變動，也曾一度以送瓦斯替代。（中央社提供）

文樂村同一時間全村動員，在排灣歌謠悠遠廣播聲中，年輕人及孩童扛著情柴，穿梭部落間，在地居民洪美珠、洪丙旭姊弟回憶，原鄉文化曾在「國語運動」時期遭壓抑，送情柴傳統直到前總統陳水扁時期才恢復，當年老人家看到，都十分感動；早期送情柴從砍柴到運柴，每個步驟都須付出汗水勞力，每根情柴都是青年最深刻誠意表達；隨著時代變動，也曾一度以送瓦斯替代。

依望嘉部落資訊，送情柴禮儀分短把與長把情柴，短把贈予對象為想認識女子，或普通女性友人與親友，不僅可表有意認識，也可送給未收到情柴女子作保留面子「救急柴」；長把則贈予論及婚嫁女子定情，另有「百根情柴」，專屬雙方有婚約者。

屏東縣來義鄉望嘉、文樂、喜樂發發吾等部落，本週展開一年一度收穫祭，鄉公所同時辦理情柴文化祭「送情柴」體驗，由男性參與者肩扛象徵愛意情柴，贈給心儀對象，女方則為男方戴上花圈。（中央社提供）

至於情柴種類，黃荊耐燒、堅固、避邪驅蟲，早期作跌打損傷敷料，代表堅韌的愛，是百根情柴指定款；九芎木質堅硬、耐燒，適用長短情柴，代表穩固的愛；相思樹用途有防風、治跌打等，代表我想認識你；柃木適用短把情柴，意為「交個朋友吧」。至於負面意涵者，血桐樹意指「勉強的愛」；鹽膚木因燃燒時會噴煙，女孩燒柴時要特別小心，因此象徵「可能會受傷的愛」。

