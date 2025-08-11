自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東來義收穫祭 發揚排灣傳統告白方式「送情柴」

2025/08/11 14:13

屏東縣來義鄉公所今年與望嘉部落共同策劃「情柴文化祭」暨「來義野行」行銷活動，不僅讓在地青年承接傳統，也讓外地遊客體驗傳統告白方式，更深入了解排灣文化。（中央社提供）屏東縣來義鄉公所今年與望嘉部落共同策劃「情柴文化祭」暨「來義野行」行銷活動，不僅讓在地青年承接傳統，也讓外地遊客體驗傳統告白方式，更深入了解排灣文化。（中央社提供）

〔中央社〕屏東縣來義鄉望嘉、文樂、喜樂發發吾等部落，本週展開一年一度收穫祭，鄉公所同時辦理「情柴文化祭」，發揚排灣族傳統告白方式，盼年輕輩傳承獨特「送情柴」文化。

屏東縣來義鄉望嘉、文樂、喜樂發發吾等部落，本週熱鬧展開一年一度收穫祭典。來義鄉公所今年與望嘉部落共同策畫「情柴文化祭」暨「來義野行」行銷活動，不僅讓在地青年承接傳統，也讓外地遊客更深入了解排灣文化。

屏東縣來義鄉文樂部落展開一年一度收穫祭，10日進行收穫祭中重要一環「送情柴」，為排灣族傳統告白方式。圖為許多家戶門前堆放情柴。（中央社提供）屏東縣來義鄉文樂部落展開一年一度收穫祭，10日進行收穫祭中重要一環「送情柴」，為排灣族傳統告白方式。圖為許多家戶門前堆放情柴。（中央社提供）

來義鄉長莊景星告訴中央社記者，情柴文化是一年一度收穫祭中重要一環，也是對排灣族而言非常有意義的文化；過去沒有瓦斯，老人家用木柴煮飯，因此當時部落年輕人會砍情柴，並送至心儀對象家表達愛意，也表示自己有能力扛柴，提供給女方煮飯；公所會繼續教育年輕人，希望他們傳承、推廣，也希望外來遊客認識這項文化。

活動現場約30名男女體驗「送情柴」，從認識在地樹種與砍柴知識開始，延伸至實際體驗綑綁情柴，最後由男性參與者肩扛象徵愛意情柴，走向心儀對象親手贈送，女方則為男方戴上親手編製花圈。

屏東縣來義鄉文樂部落本週熱鬧展開一年一度收穫祭典，居民洪美珠（右1）、洪丙旭（左1）姊弟分享，「送情柴」文化早期從砍柴到運柴，每個步驟都須付出汗水勞力，每根情柴都是青年最深刻誠意表達；隨著時代變動，也曾一度以送瓦斯替代。（中央社提供）屏東縣來義鄉文樂部落本週熱鬧展開一年一度收穫祭典，居民洪美珠（右1）、洪丙旭（左1）姊弟分享，「送情柴」文化早期從砍柴到運柴，每個步驟都須付出汗水勞力，每根情柴都是青年最深刻誠意表達；隨著時代變動，也曾一度以送瓦斯替代。（中央社提供）

文樂村同一時間全村動員，在排灣歌謠悠遠廣播聲中，年輕人及孩童扛著情柴，穿梭部落間，在地居民洪美珠、洪丙旭姊弟回憶，原鄉文化曾在「國語運動」時期遭壓抑，送情柴傳統直到前總統陳水扁時期才恢復，當年老人家看到，都十分感動；早期送情柴從砍柴到運柴，每個步驟都須付出汗水勞力，每根情柴都是青年最深刻誠意表達；隨著時代變動，也曾一度以送瓦斯替代。

依望嘉部落資訊，送情柴禮儀分短把與長把情柴，短把贈予對象為想認識女子，或普通女性友人與親友，不僅可表有意認識，也可送給未收到情柴女子作保留面子「救急柴」；長把則贈予論及婚嫁女子定情，另有「百根情柴」，專屬雙方有婚約者。

屏東縣來義鄉望嘉、文樂、喜樂發發吾等部落，本週展開一年一度收穫祭，鄉公所同時辦理情柴文化祭「送情柴」體驗，由男性參與者肩扛象徵愛意情柴，贈給心儀對象，女方則為男方戴上花圈。（中央社提供） 屏東縣來義鄉望嘉、文樂、喜樂發發吾等部落，本週展開一年一度收穫祭，鄉公所同時辦理情柴文化祭「送情柴」體驗，由男性參與者肩扛象徵愛意情柴，贈給心儀對象，女方則為男方戴上花圈。（中央社提供）

至於情柴種類，黃荊耐燒、堅固、避邪驅蟲，早期作跌打損傷敷料，代表堅韌的愛，是百根情柴指定款；九芎木質堅硬、耐燒，適用長短情柴，代表穩固的愛；相思樹用途有防風、治跌打等，代表我想認識你；柃木適用短把情柴，意為「交個朋友吧」。至於負面意涵者，血桐樹意指「勉強的愛」；鹽膚木因燃燒時會噴煙，女孩燒柴時要特別小心，因此象徵「可能會受傷的愛」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應