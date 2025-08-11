文博會狂吸65萬人次落幕 同時間排隊人數破紀錄 因一事特別美好

「2025台灣文博會」特別規劃有空調的等候空間，讓現場近6千民排隊民眾有舒適的等待空間。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣文博會今（11）日閉幕，根據文化部統計，今年松山文創園區的文化策展及南港展覽館品牌商展2大展區，總計參觀人次達65萬人次，商展總交易金額13.5億元，相較去年12億元，成長率達12.5%，觀展的專業人士及買家逾2.8萬人次，創下「使用坪數、參與家數、使用攤位、國際參展」新高紀錄。

不過，刷新台灣國際展會記錄的，卻是驚人的排隊規格。文化部表示，此次品牌商展移師場地更大、交通便利的南港展覽館舉行，從8月7日開放一般民眾入場當天開始排隊的人潮就沒有斷過，為紓解從前一晚就開始的夜排，到當天開場後沒有停過的排隊人數，今年文博會特別在展覽期間再借用一整層有空調的空間，讓民眾避免高溫日曬的辛苦。

請繼續往下閱讀...

無論在館內館外，排隊入場的民眾都展現高度秩序。

據統計數據顯示，在同一時間曾有近6,000位以上排隊的民眾，刷新了台灣國際展會的排隊紀錄，但民眾卻能井然有序地移動入場，高度素養形塑了台灣「新文創運動」的美好風景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法