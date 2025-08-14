自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

台北美福攜手静岡濱松「懐石 一木」 匠心旬好味端出茶高湯料理

2025/08/14 21:17

台北美福限時推出「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，圖為晚間套餐菜色。（記者周幸叡攝）台北美福限時推出「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，圖為晚間套餐菜色。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本靜岡縣以茶葉聞名，在茶園面積、茶葉生產量及茶葉上市量方面，均為日本第一，也許你喝過靜岡的茶，但你吃過以靜岡茶葉製成的茶高湯料理嗎？台北美福大飯店今秋特別邀請靜岡濱松市「懐石 一木」餐廳的料理長一木敏哉客座晴山日本料理，自8月18日至11月30日午、晚餐期，限時推出「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，即可品嘗到一木料理長於今年大阪關西世博會推廣的茶高湯料理。

「懷石 一木」料理長一木敏哉於今年大阪關西世博會，發表以靜岡茶製作高湯的創新想法。（台北美福大飯店提供）「懷石 一木」料理長一木敏哉於今年大阪關西世博會，發表以靜岡茶製作高湯的創新想法。（台北美福大飯店提供）

來自靜岡縣濱松市的料理長一木敏哉，曾於京都米其林三星餐廳「菊乃井本店」學習，28歲在家鄉靜岡縣開設「懷石 一木」餐廳，主要提供懷石料理，用料選材皆取自靜岡縣當地食材，透過料理展現，推廣家鄉的特產及餐飲文化。2024年榮獲第5次靜岡縣「富士之國美食之都匠人」獎項，肯定其對靜岡縣飲食文化的貢獻，同年以「富士之國大師」身分受到表彰。熱衷於飲食推廣的一木敏哉，先後受邀參與2015年米蘭及今年的大阪關西世博會，並於今年的世博會發表以靜岡茶製作高湯的創新想法。

「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，圖為午間套餐菜色。（台北美福大飯店提供）「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，圖為午間套餐菜色。（台北美福大飯店提供）

一木表示，選用「茶」取代日本高湯必備的「昆布」，發想起因於氣候變遷造成的昆布產量減少，而尋求替代食材。因茶和昆布一樣帶有麩胺酸（即料理的鮮味來源），此成份存在於多種天然食材，但茶的香氣溫順、不搶味，適合用於高湯製作。他首次來台客座，特別將「茶高湯」帶到台灣，依循日本旬食的原則，搭配多款靜岡特色料理，8月18日起於午、晚餐期推出兩套秋季限定料理。

台北美福x静岡濱松富士之國「食之都美食大使客座晴山」活動，右起客座料理長一木敏哉、靜岡縣駐台辦事處市川美奈子處長、台北美福大飯店總經理林偉德，連德川家康人偶也來應援。（台北美福大飯店提供）台北美福x静岡濱松富士之國「食之都美食大使客座晴山」活動，右起客座料理長一木敏哉、靜岡縣駐台辦事處市川美奈子處長、台北美福大飯店總經理林偉德，連德川家康人偶也來應援。（台北美福大飯店提供）

套餐最後以靜岡甜品名點安倍川麻糬及麝香葡萄酒凍、甘酒冰淇淋等甜蜜收尾。（記者周幸叡攝）套餐最後以靜岡甜品名點安倍川麻糬及麝香葡萄酒凍、甘酒冰淇淋等甜蜜收尾。（記者周幸叡攝）

台北美福大飯店說明，此次客座料理，菜色融入多道靜岡縣特色美食，如煮物「茶湯米菓太刀魚」、靜岡縣燒津特有魚漿料理「靜岡黑魚糕」、醬香燒物「鰆魚幽庵燒」、柴魚茶高湯入菜的「茶湯甘鯛」、料理長家鄉菜「濱松鰻魚牛蒡飯」、「沙朗牛網燒」及「伊勢龍蝦米菓揚」等菜色，甜品則有靜岡名物「安倍川麻糬」、「甘酒冰淇淋」「麝香葡萄酒凍」、「白酒糖漬無花果」及「藍莓利休燒」等。更多相關內容詳詢晴山日本料理，電話：02-77223393，或詳詢台北美福大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應