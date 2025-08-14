台北美福攜手静岡濱松「懐石 一木」 匠心旬好味端出茶高湯料理

台北美福限時推出「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，圖為晚間套餐菜色。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本靜岡縣以茶葉聞名，在茶園面積、茶葉生產量及茶葉上市量方面，均為日本第一，也許你喝過靜岡的茶，但你吃過以靜岡茶葉製成的茶高湯料理嗎？台北美福大飯店今秋特別邀請靜岡濱松市「懐石 一木」餐廳的料理長一木敏哉客座晴山日本料理，自8月18日至11月30日午、晚餐期，限時推出「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，即可品嘗到一木料理長於今年大阪關西世博會推廣的茶高湯料理。

「懷石 一木」料理長一木敏哉於今年大阪關西世博會，發表以靜岡茶製作高湯的創新想法。（台北美福大飯店提供）

來自靜岡縣濱松市的料理長一木敏哉，曾於京都米其林三星餐廳「菊乃井本店」學習，28歲在家鄉靜岡縣開設「懷石 一木」餐廳，主要提供懷石料理，用料選材皆取自靜岡縣當地食材，透過料理展現，推廣家鄉的特產及餐飲文化。2024年榮獲第5次靜岡縣「富士之國美食之都匠人」獎項，肯定其對靜岡縣飲食文化的貢獻，同年以「富士之國大師」身分受到表彰。熱衷於飲食推廣的一木敏哉，先後受邀參與2015年米蘭及今年的大阪關西世博會，並於今年的世博會發表以靜岡茶製作高湯的創新想法。

請繼續往下閱讀...

「食之都美食大使 匠心旬味」秋季套餐，圖為午間套餐菜色。（台北美福大飯店提供）

一木表示，選用「茶」取代日本高湯必備的「昆布」，發想起因於氣候變遷造成的昆布產量減少，而尋求替代食材。因茶和昆布一樣帶有麩胺酸（即料理的鮮味來源），此成份存在於多種天然食材，但茶的香氣溫順、不搶味，適合用於高湯製作。他首次來台客座，特別將「茶高湯」帶到台灣，依循日本旬食的原則，搭配多款靜岡特色料理，8月18日起於午、晚餐期推出兩套秋季限定料理。

台北美福x静岡濱松富士之國「食之都美食大使客座晴山」活動，右起客座料理長一木敏哉、靜岡縣駐台辦事處市川美奈子處長、台北美福大飯店總經理林偉德，連德川家康人偶也來應援。（台北美福大飯店提供）

套餐最後以靜岡甜品名點安倍川麻糬及麝香葡萄酒凍、甘酒冰淇淋等甜蜜收尾。（記者周幸叡攝）

台北美福大飯店說明，此次客座料理，菜色融入多道靜岡縣特色美食，如煮物「茶湯米菓太刀魚」、靜岡縣燒津特有魚漿料理「靜岡黑魚糕」、醬香燒物「鰆魚幽庵燒」、柴魚茶高湯入菜的「茶湯甘鯛」、料理長家鄉菜「濱松鰻魚牛蒡飯」、「沙朗牛網燒」及「伊勢龍蝦米菓揚」等菜色，甜品則有靜岡名物「安倍川麻糬」、「甘酒冰淇淋」「麝香葡萄酒凍」、「白酒糖漬無花果」及「藍莓利休燒」等。更多相關內容詳詢晴山日本料理，電話：02-77223393，或詳詢台北美福大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法