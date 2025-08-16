自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

見證地方行政史發展 原西螺街長宿舍修復年底完工

2025/08/16 14:08

雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣政府提供）雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕見證了地方行政發展的縣定歷史建築「西螺街長宿舍」，去年7月動工修復預計今年11月完工。縣府文觀處長陳璧君表示，未來將由鎮公所營運，盼成為連結人文歷史的新據點。鎮長廖秋萍表示，將規畫為西螺「客」廳，傳達詔安客家之美。

雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣政府提供）雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣政府提供）

西螺街長宿舍1937年落成，1963年成為公所職員宿舍，直至2004年職員搬遷後便閒置，2016年公告登錄歷史建築，不過因建築主體出現屋頂塌陷、建體構造不穩等問題，縣府去年獲客委會補助2794多萬，進行修復工程。

陳璧君表示，修復工程透過解體、拆除、木作、泥作、瓦作等工序，更保留原有構造與歷史工法，並重現編竹夾泥牆、雨淋板等特色，修復同時導入現代機能，增設無障礙設施、衛浴與廚房，讓其更具歷史價值與現代便利設施，未來可以導入商業營運，目前工程進度達75%，預計今年11月完工，後續由公所維護管理。

雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣政府提供）雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣政府提供）

廖秋萍表示，由於街長宿舍位於西螺中心，目前構想將展覽有關於西螺行政歷史，再加上由於西螺也詔安客家人聚集地，也將呈現詔安客文化之美，另規畫將一處空間委外經營打造輕食空間，搭配街長宿舍外庭院，讓民眾走進場域，體驗歷史場域之美。

陳璧君指出，除硬體修復，螺陽文教基金會曾於2016年在基地打造「Sun Room」泡腳池，在國際志工與藝術家參與下已升級為「泡腳池2.0」，以七彩馬賽克拼貼出花朵，搭配休憩座椅與原生植栽，未來遊客可在古蹟旁享受閒適時光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應