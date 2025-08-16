見證地方行政史發展 原西螺街長宿舍修復年底完工

雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕見證了地方行政發展的縣定歷史建築「西螺街長宿舍」，去年7月動工修復預計今年11月完工。縣府文觀處長陳璧君表示，未來將由鎮公所營運，盼成為連結人文歷史的新據點。鎮長廖秋萍表示，將規畫為西螺「客」廳，傳達詔安客家之美。

西螺街長宿舍1937年落成，1963年成為公所職員宿舍，直至2004年職員搬遷後便閒置，2016年公告登錄歷史建築，不過因建築主體出現屋頂塌陷、建體構造不穩等問題，縣府去年獲客委會補助2794多萬，進行修復工程。

陳璧君表示，修復工程透過解體、拆除、木作、泥作、瓦作等工序，更保留原有構造與歷史工法，並重現編竹夾泥牆、雨淋板等特色，修復同時導入現代機能，增設無障礙設施、衛浴與廚房，讓其更具歷史價值與現代便利設施，未來可以導入商業營運，目前工程進度達75%，預計今年11月完工，後續由公所維護管理。

廖秋萍表示，由於街長宿舍位於西螺中心，目前構想將展覽有關於西螺行政歷史，再加上由於西螺也詔安客家人聚集地，也將呈現詔安客文化之美，另規畫將一處空間委外經營打造輕食空間，搭配街長宿舍外庭院，讓民眾走進場域，體驗歷史場域之美。

陳璧君指出，除硬體修復，螺陽文教基金會曾於2016年在基地打造「Sun Room」泡腳池，在國際志工與藝術家參與下已升級為「泡腳池2.0」，以七彩馬賽克拼貼出花朵，搭配休憩座椅與原生植栽，未來遊客可在古蹟旁享受閒適時光。

