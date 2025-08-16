華格納經典被搬進「黑箱政治」？德國導演翻轉《羅恩格林》變身金權寓言

德國導演將莎賓娜．哈特曼亨華格納歌劇《羅恩格林》翻轉成現代金權寓言。（衛武營提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由衛武營與德國萊茵歌劇院攜手合作改編華格納經典歌劇《羅恩格林》，將於9月4日至7日在高雄衛武營首度全本搬演，耗時4.5小時，以雙卡司演出。衛武營今（16）日舉辦排練現場媒體直擊會，德國導演莎賓娜．哈特曼亨（Sabine HARTMANNSHENN）分享如何華格納經典歌劇《羅恩格林》轉化為當代寓言。她指出，結合2009年金融海嘯後的集體焦慮，以黑箱政治與金權交易的語言，重新詮釋這齣經典。

哈特曼亨受訪時說明，面對神話傳說或是帶有童話性質的題材，必須找到與現代觀眾的共鳴點。她從3個元素切入：第一是金融體系與信仰的相似性，「天鵝、黃金雨這些符號，在金融體系裡和童話故事有奇妙呼應。」第二是中世紀德意志國王對神權的信任，透過「權杖」象徵正統。第三則是現代政治的操弄，她將原本公開的比武轉化為黑箱交易：國王親信收下一只皮箱的金錢，宣布比賽結果，讓正義淪喪。「在這個版本裡，亨利國王不再只是次要角色，而是一位運用收買手段維護秩序的政客。」她提到，這種改編讓故事不只是浪漫神話，而是關於背叛、買斷與正義的當代寓言。

此外，她特別強調台灣歌手的專業態度：「如果要用母語演完整歌劇，幾乎是不可能的任務。但台灣歌手展現了極高的紀律與努力，讓我非常敬佩。」她表示，兩組卡司的合作既緊湊又新鮮，其中一組由國際演員組成，另一組則讓台灣與新加坡演員挑戰角色，為經典注入新能量。這次舞台設計呼應金融世界，以冷冽的空間結構與象徵性道具，打造既熟悉又陌生的視覺效果。觀眾將在黑箱交易、權杖爭奪與金權鬥爭中，看見《羅恩格林》的全新面貌。

