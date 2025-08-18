自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

書法迷快看！宋蘇軾書前赤壁賦（下輯）郵票8/22發行

2025/08/18 14:30

宋蘇軾書前赤壁賦（下輯）。（中華郵政公司提供）宋蘇軾書前赤壁賦（下輯）。（中華郵政公司提供）

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政陸續發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」系列郵票，繼上輯、中輯後，下輯將於8月22日發行，續以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾「書前赤壁賦」卷為主題，規畫下輯郵票1套5枚，面值均為8元。

中華郵政指出，「書前赤壁賦」為現今僅存的蘇軾「赤壁賦」手蹟，筆墨豐潤沉穩，集文學與藝術創作於一體。賦中描繪神宗元豐5年（1082年），蘇軾與友人乘舟遊覽黃州城外赤鼻磯，遙想三國時代孫權破曹軍的赤壁之戰，抒發對人生的體悟。

「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」珍藏摺。（中華郵政公司提供）「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」珍藏摺。（中華郵政公司提供）

此外，配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於8月20日開始發售，另製作預銷首日戳套票封、預銷原圖明信片及珍藏摺於8月22日郵票發行當天出售。

「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」珍藏摺完整收錄上、中、下輯15枚郵票，採聯刷設計，全長52公分，每本售價新臺幣450元，希望購買的民眾可至37個長期集郵訂戶作業局選購，亦可向各地郵局預約購買。

故宮出版「意造—院藏蘇軾墨蹟選」專書。（中華郵政公司提供）故宮出版「意造—院藏蘇軾墨蹟選」專書。（中華郵政公司提供）

中華郵政也提到，2025年故宮百年院慶，故宮特出版「意造—院藏蘇軾墨蹟選」專書，精選院藏25件蘇軾法書，並隨書附「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦珍藏版」，預計10月1日正式上架。

另為回饋讀者，8月23日至9月30日開放早鳥預購，優惠價1280元（原價1600元），詳情請洽故宮南北院區附設博物館商店及故宮精品網路商城。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應