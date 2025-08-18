書法迷快看！宋蘇軾書前赤壁賦（下輯）郵票8/22發行

宋蘇軾書前赤壁賦（下輯）。（中華郵政公司提供）

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政陸續發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」系列郵票，繼上輯、中輯後，下輯將於8月22日發行，續以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾「書前赤壁賦」卷為主題，規畫下輯郵票1套5枚，面值均為8元。

中華郵政指出，「書前赤壁賦」為現今僅存的蘇軾「赤壁賦」手蹟，筆墨豐潤沉穩，集文學與藝術創作於一體。賦中描繪神宗元豐5年（1082年），蘇軾與友人乘舟遊覽黃州城外赤鼻磯，遙想三國時代孫權破曹軍的赤壁之戰，抒發對人生的體悟。

「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」珍藏摺。（中華郵政公司提供）

此外，配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於8月20日開始發售，另製作預銷首日戳套票封、預銷原圖明信片及珍藏摺於8月22日郵票發行當天出售。

「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」珍藏摺完整收錄上、中、下輯15枚郵票，採聯刷設計，全長52公分，每本售價新臺幣450元，希望購買的民眾可至37個長期集郵訂戶作業局選購，亦可向各地郵局預約購買。

故宮出版「意造—院藏蘇軾墨蹟選」專書。（中華郵政公司提供）

中華郵政也提到，2025年故宮百年院慶，故宮特出版「意造—院藏蘇軾墨蹟選」專書，精選院藏25件蘇軾法書，並隨書附「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦珍藏版」，預計10月1日正式上架。

另為回饋讀者，8月23日至9月30日開放早鳥預購，優惠價1280元（原價1600元），詳情請洽故宮南北院區附設博物館商店及故宮精品網路商城。

