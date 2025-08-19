胡乃元領軍無指揮樂團挑戰德弗札克經典 TC音樂節8/30嘉義登場

Taiwan Connection室內樂團集結國內外優秀音樂家以無指揮方式演出。（Taiwan Connection提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕Taiwan Connection 「TC音樂節」巡演，8月30日晚間7點半，將在嘉義市文化局音樂廳登場，音樂總監胡乃元領軍編制60人樂團，以無指揮形式挑戰德弗札克經典作品《來自新世界》交響曲；音樂會也將以貝多芬最後一首弦樂四重奏「緩慢版」樂章開場，紀念於新冠肺炎疫情中辭世的鋼琴家傅聰。

Taiwan Connection音樂總監暨小提琴家胡乃元。（Taiwan Connection提供）

無指揮樂團在台灣幾乎無前例可循，胡乃元說，他需要先研讀總譜，掌握樂曲脈絡、細節，標記於各聲部的分譜上；他重視每位音樂家經驗與見解，因沒有指揮，音樂家們更仰賴眼神、耳朵的交流，了解音樂在各聲部間流動，讓整體緊密聯動，展現演出強烈張力，讓觀眾聆聽音樂能有出其不意的感動。

大提琴家蓋瑞．霍夫曼將攜手胡乃元演出布拉姆斯《雙重協奏曲》。（Taiwan Connection提供）

當天演出邀請溫哥華交響樂團中提琴首席黃鴻偉、奧斯陸愛樂長笛首席陳廷威等10位國際職業樂團聲部首席加入；大提琴家蓋瑞・霍夫曼將與胡乃元攜手演繹布拉姆斯《雙重協奏曲》。

胡乃元表示，壓軸曲目《來自新世界》交響曲，為德弗札克任美國國家音樂院長期間，應紐約愛約之邀而創作，第2樂章主題旋律是知名歌曲《念故鄉》原曲，他們擴編弦樂編制，展現首尾樂章的磅礡氣勢，希望呈現一名異鄉人在新世界，隔著大西洋遙望故鄉的傷感與傷痛。Taiwan Connection 音樂節資訊，可洽OPENTIX售票網： https://www.opentix.life/event/1920745659320807425 。

