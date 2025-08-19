南北故宮跨時空連結 從棋盤對弈 看見妖怪現身

〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉局部。（翻攝自故宮南院臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院南北兩院都有大展將於8月31日截止，其一是口碑與票房具佳的南院「江戶浮世之美」，另一則是別開生面的北院「碁人弈事—古代圍棋文化」特展，本來兩個展覽並沒有特別關係，沒想到一張浮世繪，竟讓兩院牽起超時空連結。

故宮北院首辦圍棋賽，吸引眾多參賽者對弈。（故宮提供）

棋盤對弈一直是很令人欣賞的畫面，對弈者專注的神情，以及觀棋者著急或想辦法打發時間的舉動，時常讓人莞爾。北院特別於日前首開先例舉辦一項大型的「碁人弈事圍棋賽」，使博物院許多空間搖身變為棋戰現場，300位參賽者重現古代對弈與觀棋的熱鬧場面。

請繼續往下閱讀...

故宮北院首辦圍棋賽，吸引眾多參賽者對弈。（故宮提供）

南院也趁機在社群平台秀出一張正在展出的浮世繪，是名家歌川國芳的作品〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉（東京都立中央圖書館借展），描繪源賴光四天王中的「坂田金時」與「渡邊綱」正在宅邸內圍棋對局，但他們身後，竟悄然展開一場驚心動魄的妖怪大戰，成為棋盤與異界交會的奇幻場景。

故宮南院向東京都立中央圖書館借展的〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉。（翻攝自南院臉書）

「江戶浮世之美」策展人朱龍興表示，畫面中有趣的是，妖怪們呼應圍棋對局者， 也跟著分成二派對峙。有學者指出，這種二軍對戰的構圖以前並無先例，亦未見相關典故，可能是歌川國芳的構思。因時值天保改革之時（約1841-43），而天王服飾上的紋樣正好與當朝官員的家紋相關，因此也有學者認為，此作諷刺了當時的政治時局。但無論如何，都屬臆測，為此作留下更令人想一探究竟的謎團。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法