自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

南北故宮跨時空連結 從棋盤對弈 看見妖怪現身

2025/08/19 17:04

〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉局部。（翻攝自故宮南院臉書）〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉局部。（翻攝自故宮南院臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院南北兩院都有大展將於8月31日截止，其一是口碑與票房具佳的南院「江戶浮世之美」，另一則是別開生面的北院「碁人弈事—古代圍棋文化」特展，本來兩個展覽並沒有特別關係，沒想到一張浮世繪，竟讓兩院牽起超時空連結。

故宮北院首辦圍棋賽，吸引眾多參賽者對弈。（故宮提供）故宮北院首辦圍棋賽，吸引眾多參賽者對弈。（故宮提供）

棋盤對弈一直是很令人欣賞的畫面，對弈者專注的神情，以及觀棋者著急或想辦法打發時間的舉動，時常讓人莞爾。北院特別於日前首開先例舉辦一項大型的「碁人弈事圍棋賽」，使博物院許多空間搖身變為棋戰現場，300位參賽者重現古代對弈與觀棋的熱鬧場面。

故宮北院首辦圍棋賽，吸引眾多參賽者對弈。（故宮提供）故宮北院首辦圍棋賽，吸引眾多參賽者對弈。（故宮提供）

南院也趁機在社群平台秀出一張正在展出的浮世繪，是名家歌川國芳的作品〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉（東京都立中央圖書館借展），描繪源賴光四天王中的「坂田金時」與「渡邊綱」正在宅邸內圍棋對局，但他們身後，竟悄然展開一場驚心動魄的妖怪大戰，成為棋盤與異界交會的奇幻場景。

故宮南院向東京都立中央圖書館借展的〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉。（翻攝自南院臉書）故宮南院向東京都立中央圖書館借展的〈源賴光宅邸土蜘蛛召喚妖怪圖〉。（翻攝自南院臉書）

「江戶浮世之美」策展人朱龍興表示，畫面中有趣的是，妖怪們呼應圍棋對局者， 也跟著分成二派對峙。有學者指出，這種二軍對戰的構圖以前並無先例，亦未見相關典故，可能是歌川國芳的構思。因時值天保改革之時（約1841-43），而天王服飾上的紋樣正好與當朝官員的家紋相關，因此也有學者認為，此作諷刺了當時的政治時局。但無論如何，都屬臆測，為此作留下更令人想一探究竟的謎團。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應