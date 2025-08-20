自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

霹靂戲迷看過來！《東離來風》特展今開展 日本遊客也驚喜（影音）

2025/08/20 14:29

人氣要角凜雪鴉。（記者李文德攝）人氣要角凜雪鴉。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕睽違5年，雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規畫3檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》今（20）日起至9月30日盛大展出。開展首日更有日本遊客來訪，開心地說：「看見螢幕上的偶像非常驚喜！」

2020年10月縣府因應國際偶戲節，邀請霹靂國際多媒體舉辦霹靂布袋戲科技互動特展，睽違5年再度到布袋戲館展出。首波展覽以《東離劍遊紀》之魔宮貴族為主軸，呈現布袋戲與動漫、異世界敘事的結合。

雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃3檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》即日至9月30日盛大展出。（記者李文德攝）雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃3檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》即日至9月30日盛大展出。（記者李文德攝）

文觀處長陳璧君表示，此次特展《東離劍遊紀》鎖定人氣角色，如凜雪鴉、魔王阿契努斯、阿爾貝盧法、芙爾雷伊、安索亞特、迦麗、休德里安、烏蕾娜、佩雷斯及魔龍歿王、魔劍目錄，此外展覽更是揭露東離劍遊記拍攝幕後製作過程，更有每一個角色建模手稿、場景分鏡表。

日本遊客小露表示，已經來台實習將近一個月，前幾天得知消息後，就選擇在開展首日來雲林觀展，身為霹靂戲迷的她一定要來見見螢幕上的偶像。

雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃3檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》即日至9月30日盛大展出。（記者李文德攝）雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃3檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》即日至9月30日盛大展出。（記者李文德攝）

雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃3檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》即日至9月30日盛大展出。（記者李文德攝）雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃3檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》即日至9月30日盛大展出。（記者李文德攝）

