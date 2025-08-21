自由電子報
演員張復建經營《解憂雜貨店》 自嘲像ChatGPT為人解惑

2025/08/21 13:52

張復建在《解憂雜貨店》劇照。（果陀劇場提供）張復建在《解憂雜貨店》劇照。（果陀劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕果陀劇場改編自暢銷同名小說的《解憂雜貨店》，自2020年首演後，已經6度加演。最特別的是，資深硬底子演員張復建詮釋「雜貨店爺爺」，成為許多煩惱的人傾訴與解憂的對象，笑喻變身ChatGPT，不僅為人解惑，也給予撫慰人心的力量。

台版《解憂雜貨店》由日本正式授權東野圭吾經典原著改編成舞台劇版本，故事場景轉換成台灣人熟悉、外籍旅客喜愛的「台灣感性」小巷裡。故事隨著一封封來信推進，舞台上的每一次翻轉與變換，都保留著「雜貨店」的一部分，使觀眾無論置身在哪個場景，都能感受到那份溫暖與神祕。每一位前來提問的角色，都將在雜貨店爺爺的回信中，找到一份祝福與善意，也獲得重新出發的力量。

8月22至31日在台北表演藝中心藍盒子；9月6至7日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。

