資深演員爆料 原來「解憂」雜貨店取名與台語有關

寫滿煩惱的信投入《解憂雜貨店》鐵捲門上的投遞口，等待解憂的答案。（果陀劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕改編自暢銷同名小說的舞台劇《解憂雜貨店》，將於本週起再度於北、高巡演。劇情描繪有煩惱的人，只須將寫滿煩惱的信投入《解憂雜貨店》鐵捲門上的投遞口，不久後便能在店後的牛奶箱裡收到回信，尋得解憂的答案。

由資深演員張復建飾演的雜貨店老闆楊爺爺，經營《解憂雜貨店》5年。在劇中耐心回應來自不同背景、職業、身分的信件：有的為愛情與夢想掙扎，有的在理想與繼承家業之間徘徊，有的面對道德與親情的兩難抉擇，也有人在報恩與生計之間迷惘。

張復建透露，原來《解憂雜貨店》最初的名字其實是「歡樂雜貨店」，但因為「歡樂」在台語中諧音近似「煩惱」，而這間店收到的信件越來越多，幾乎都是人們傾訴煩惱之事，於是才將店名改為「解憂雜貨店」，更貼近它所扮演的角色與使命。

