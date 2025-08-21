奔走解謎遇見花園市集！玩聚場藝術節「五感甜蜜點」打造感官交織的城市冒險

「午後秘『蜜』花園」打造以「蜜」為主題的限定市集，帶來多款特色蜂蜜製品。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2025玩聚場藝術節」將於8月23日至24日在台灣當代文化實驗場C-LAB舉行。今年主題為「甜蜜點 Sweet Spot」，聚焦觀眾五感探索。其中「五感甜蜜點」以實境遊戲與生活市集為核心，透過嗅覺、味覺與行動參與，帶來全方位的沉浸式體驗。

由「騎驢找本」策劃的實境遊戲《空總密碼：阿南克解封行動》，邀請參加者在C-LAB園區內奔走解謎，穿梭於虛構與現實交錯的故事情境，探索歷史與未來的連結。策展團隊表示，遊戲設計希望透過互動引導觀眾思考場所記憶，並以參與行動取代單純觀看。同時，「出外人」生活風格品牌在園區推出午後秘「蜜」花園市集，規劃嗅覺與味覺相關攤位，讓民眾體驗生活中不同層次的感官刺激。市集結合飲食、手作與香氛等元素，營造屬於都市的休憩場域。

《空總密碼：阿南克解封行動》邀請玩家扮演解碼專家，透過實境探索與沉浸式劇情，破解塵封50年的神秘機密。（C-LAB提供）

C-LAB指出，「五感甜蜜點」希望觀眾能在多重感官中找到專屬於自己的體驗。無論是參與解謎遊戲，還是在市集中交流，都構成屬於藝術節的生活篇章。活動免費參加，詳詢玩聚場藝術節官網。

