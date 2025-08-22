限制級
故宮百年東坡迷全方面企劃 集郵、藏書、賞原作再吃道肉形石
蘇軾〈書前赤壁賦〉書法藝術郵票（下輯） 。（©中華郵政，故宮提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕故宮院藏蘇軾書法作品數量為全球之冠，其中〈書前赤壁賦〉更是現存蘇軾〈赤壁賦〉文學名作中唯一的親筆墨寶，與〈寒食帖〉並列代表名蹟。因此，迎接百年院慶，故宮便策劃了一系列與蘇軾〈書前赤壁賦〉相關的展覽與出版，東坡迷不僅可以集郵、買專書，還可親眼觀賞真跡。
首先是故宮與中華郵政合作推出的「北宋蘇軾〈書前赤壁賦〉卷」系列郵票，繼去年9/25、11/20陸續發行上、中兩輯後，今（22）日發行下輯，並同步推出完整版大型郵摺。
故宮《院藏蘇軾墨蹟選》專書內頁；圖為〈書前赤壁賦〉文物介紹。（故宮提供）
此外，配合百年院慶特別出版的專書《意造—院藏蘇軾墨蹟選》，由故宮書畫文獻處何炎泉處長偕陳建志、方令光助理研究員詳細介紹每件作品，同時邀請研究蘇軾的專家李常生教授撰寫年譜，並收錄3篇專論，深入探討其書藝風潮、書寫文化與後世影響，展現全方面的研究視野。還將隨書附贈〈書前赤壁賦〉完整版郵票，預計10月1日正式上架，8月23日至9月30日開放早鳥優惠預購。
最後，就是要欣賞真跡，故宮將於10月院慶大展「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」與「甲子萬年」特展，精選展出〈書前赤壁賦〉、〈書黃州寒食詩〉等經典名蹟，讓觀眾一次飽覽東坡的文學與藝術風采；當然，看完原作，旁邊的餐廳有一道經典菜色「肉形石」，也就是東坡肉啦。
