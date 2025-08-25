陳奇祿故居未列古蹟 台大尊重文資會決議 將推動戶外展示牆與紀念碑

台北市文化局今（25）日召開文資會審議陳奇祿溫州街故居，投票結果不列入古蹟等予以保存。（資料照，記者董冠怡攝）

台北市文化局今（25）日召開文資會審議陳奇祿溫州街故居，投票結果不列入古蹟等予以保存。（資料照，記者董冠怡攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院文建會首任主委陳奇祿故居、台北市溫州街52巷5號7號的日本宿舍，台北市文化局今（25）日召開文資會，出席16位委員，投票結果否決列為古蹟、歷史建築或紀念建築。國立台灣大學今日發聲明表示尊重審議結果，強調基於對歷史及文化資產的尊重，將規劃整理教授陳奇祿及其他對人類學有貢獻的學者資料，進一步保存於台大人類學博物館及台大百歲紀念館中，以表彰陳奇祿及其他學者對人類學相關研究的付出與成就，並擬於原址設置戶外展示牆或紀念碑。

對於「台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第185次會議」審議結果，臺灣大學所管大安區溫州街52巷5、7號日式宿舍不指定為古蹟、歷史建築或紀念建築一事，台大校方表示尊重。

台大表示，為表彰陳奇祿在文資法及文化資產保存上的貢獻，台大也規劃和相關單位合作，於原址設置戶外展示牆或紀念碑，記載及展示該場域的文資發展軌跡及記憶，並利用科技連結校內展館中策展內容，同步更新展示。

台大表示，十分珍惜師生近百年以來對於社會的種種貢獻，希望可以持續跟陳奇祿遺留下來的思想與主張產生連結，並用更具體、更具系統性及更易讀的方式加以紀念，讓後人可以真正觸及其論述的深度及廣度，並於其中找到共鳴。誠如陳奇祿曾說：「歷史不是死的，是活在人心裡的。」台大盼藉此種種作為，將其倡議文化資產的精神及核心價值永遠傳承下去。

