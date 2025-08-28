自由電子報
自由藝文
打開總編輯私宅！公視「藝術很有事」闖進涂豐恩書房 交叉閱讀拼出台灣故事

2025/08/28 07:30

涂豐恩形容自己閱讀時不需要特別的空間或儀式，桌上常常堆著一落「待命」的書籍，隨時翻讀。（公視提供）涂豐恩形容自己閱讀時不需要特別的空間或儀式，桌上常常堆著一落「待命」的書籍，隨時翻讀。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由公視製作的旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》「我的私房地」單元，推出第2支短片《無所不在的歷史 涂豐恩》，走入有理文化總編輯、故事Story Studio創辦人涂豐恩的私宅，呈現他如何在書堆與日常中拼湊出歷史的完整圖像。

對涂豐恩而言，歷史不是教科書上的大事件，而是「理解世界的鑰匙」。在片中，他直言：「任何東西都有歷史！」這種觀點也延伸到他與國立台灣歷史博物館合作的《看得見的台灣史》套書，透過玉山衛生紙、青年的日記等日常物件，把宏大的歷史拉回人類生活場景。

涂豐恩在紀錄片中特別提到，加拿大歷史學家卜正民的《維梅爾的帽子》，以17世紀畫作中的一頂帽子，牽動整個全球貿易史的發展。他認為這種「從小物件打開大歷史」的思路，能讓觀眾產生共鳴，也讓歷史更貼近生活。

涂豐恩常以「交叉閱讀」釐清歷史。譬如他會閱讀《蔣經國日記》、《李登輝大事長編》、《戰後臺灣政治史》、《重探戰後臺灣政治史》推敲出當時政治運作背後的邏輯。（公視提供）涂豐恩常以「交叉閱讀」釐清歷史。譬如他會閱讀《蔣經國日記》、《李登輝大事長編》、《戰後臺灣政治史》、《重探戰後臺灣政治史》推敲出當時政治運作背後的邏輯。（公視提供）

涂豐恩的閱讀方式，也與歷史拼圖密切相關。他經常交叉閱讀，從《蔣經國日記》的個人情緒，到《李登輝大事長編》的官方紀錄，再對照日本學者若林正丈《戰後台灣政治史》與台大歷史學者陳翠蓮《重探戰後台灣政治史》，逐步拼湊出時代背後的運作邏輯。他形容，這種過程像是「完成知識拼圖」，讓人獲得閱讀最大的樂趣。他亦分享自己近來閱讀尼采《查拉圖斯特拉如是說》，其中對「市場裡博取注意力的表演者」的描述，讓他聯想到當代網紅與KOL現象，感嘆19世紀的文字竟能預言今日社會。

《無所不在的歷史 涂豐恩》不僅是訪談，也是一次思想之旅，提醒觀眾透過閱讀找到與世界的連結。影片已於公視《藝術很有事》YouTube頻道上架（https://youtu.be/yJI97l1Cjfo?si=Sb7gK6_jg81FaAH8 ）。

