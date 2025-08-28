自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陶博館「甜點怪獸」之奇幻派對 陶藝家施姵伃帶民眾找回內在小孩

2025/08/28 14:17

陶藝家施姵伃擅用兒童插畫式風格呈現立體陶藝作品，結合甜點、交通工具、小怪獸等療癒元素，為作品注入滿滿的趣味與驚喜。（記者翁聿煌攝）陶藝家施姵伃擅用兒童插畫式風格呈現立體陶藝作品，結合甜點、交通工具、小怪獸等療癒元素，為作品注入滿滿的趣味與驚喜。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至9月21日舉辦「內在小孩施姵伃陶藝展」，陶藝家施姵伃擅用兒童插畫式風格呈現立體陶藝作品，結合甜點、交通工具、小怪獸等療癒元素，為作品注入滿滿的趣味與驚喜，49組件充滿童心的作品，以詼諧可愛的姿態，顛覆觀眾對陶藝的既有印象，希望觀眾能回到最單純快樂的狀態，找到屬於自己的「內心怪獸」。

新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至9月21日舉辦「內在小孩—施姵伃陶藝展」（記者翁聿煌攝）新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至9月21日舉辦「內在小孩—施姵伃陶藝展」（記者翁聿煌攝）

陶博館長張啟文表示，施姵伃將童趣與陶藝結合，創造出獨特的視覺語言，映照我們心中那份純真與自由的力量，展現新生代陶藝家豐富多端的創意，她畢業於台灣藝術大學工藝設計學系研究所，她從兒童文學繪本閱讀得到靈感︰在兒時的幻想世界裡，總會出現一隻「怪獸」陪伴自己，幫忙完成現實中做不到的事。

對施姵伃而言，每個人都能成為這樣的小怪獸，突破界線、打破框架，展現無限可能，《壽星外送》馬卡龍色調的車輪蛋糕像是隨時能推著夢想前進，蛋糕頂端蹲坐著一顆粉嫩怪獸「蛋寶寶」，眼神呆萌又帶點俏皮，《四倍甜甜》像是一列奇趣小火車，上面躺著幾隻「小怪獸」，慵懶地伸展、翻滾，彷彿正享受一場甜蜜又自在的旅程。

此外，展區設置「扮家家酒參與式行動藝術」互動場域，邀請觀眾先抽取情緒卡片，再以陶土燒製的魚、牛、豬等食材，搭配多元媒材與玩具調味料完成料理，並繪製於紙上為作品命名，以遊戲方式參與創作，活動日期為8月30日、9月12日及19日，詳細時間可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢，歡迎民眾前來參與。

