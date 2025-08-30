夏戀高捷動漫季最終場 動漫市集數百攤、百名COSER齊聚

2025夏戀高捷動漫季最終場，本週末在美麗島站舉行，圖為去年COSER召集令盛況。（高捷提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025夏戀高捷動漫季最終場8月30、31日連續兩天於高捷美麗島站舉行，兩天動漫市集將超過360攤，另有舞台演出及百名COSER召集令、Cosplay角色扮演全國大賽等，主辦單位歡迎動漫迷到場應援。

2025夏戀高捷動漫季最終場，本週末在美麗島站舉行，圖為去年動漫市集場景。（高捷提供）

夏戀高捷動漫祭是高雄暑期人氣活動之一，今年由高捷公司、 動漫遊戲展Wing Stage聯合主辦， MoFan墨凡商場協辦，並獲聯邦銀行全力贊助。

請繼續往下閱讀...

高捷說明，夏戀動漫祭最終場今、明兩天在美麗島站舉行，最受動漫迷喜愛的「動漫市集」、2天有超過360攤位齊聚，8月30日還規畫有「遊戲狂歡盛宴」，集合5款熱門遊戲試玩體驗、及3款爭霸挑戰賽開放現場報名參賽，另有舞台演出及「百名COSER召集令」。

8月31日推出壓軸的「Cosplay角色扮演全國大賽」，邀請業界知名雛子、八荒曜和軒轅瞬老師擔任評審，將有表演組及個人組同台競技，歡迎大家到現場應援。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法