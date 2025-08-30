自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

夏戀高捷動漫季最終場 動漫市集數百攤、百名COSER齊聚

2025/08/30 14:12

2025夏戀高捷動漫季最終場，本週末在美麗島站舉行，圖為去年COSER召集令盛況。（高捷提供）2025夏戀高捷動漫季最終場，本週末在美麗島站舉行，圖為去年COSER召集令盛況。（高捷提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025夏戀高捷動漫季最終場8月30、31日連續兩天於高捷美麗島站舉行，兩天動漫市集將超過360攤，另有舞台演出及百名COSER召集令、Cosplay角色扮演全國大賽等，主辦單位歡迎動漫迷到場應援。

2025夏戀高捷動漫季最終場，本週末在美麗島站舉行，圖為去年動漫市集場景。（高捷提供）2025夏戀高捷動漫季最終場，本週末在美麗島站舉行，圖為去年動漫市集場景。（高捷提供）

夏戀高捷動漫祭是高雄暑期人氣活動之一，今年由高捷公司、 動漫遊戲展Wing Stage聯合主辦， MoFan墨凡商場協辦，並獲聯邦銀行全力贊助。

高捷說明，夏戀動漫祭最終場今、明兩天在美麗島站舉行，最受動漫迷喜愛的「動漫市集」、2天有超過360攤位齊聚，8月30日還規畫有「遊戲狂歡盛宴」，集合5款熱門遊戲試玩體驗、及3款爭霸挑戰賽開放現場報名參賽，另有舞台演出及「百名COSER召集令」。

8月31日推出壓軸的「Cosplay角色扮演全國大賽」，邀請業界知名雛子、八荒曜和軒轅瞬老師擔任評審，將有表演組及個人組同台競技，歡迎大家到現場應援。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應