本土教育貢獻獎得主吳庚元集30年功力 推里港百年老照片展

開啟吳庚元里港研究30多年生涯的「里港南門城破棄紀念照」，攝於1936年城門拆除前夕，也在此次老照片展出之列，這也是他蒐集的1000多張老照片中的第一張。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉資深文史工作者吳庚元，長期投入地方文化研究與本土教育推廣，2023年獲教育部第一屆本土教育推展貢獻獎個人獎表揚，蒐集老照片已經30多年的他，今年完成「里港百年風雲─人物．歷史和地方」新書，今（2）日起並於里港鄉圖書館舉辦為期1個月的老照片展，展出期間由他親自導覽解說。

吳庚元表示，此次展覽是他從600多張老照片中，精挑細選60張展出，其中有50張老照片是第一次出現在大眾面前，照片的年代最老是128年前，最年輕也有60年之久，非常精彩珍貴，值得鄉親細細品味。

請繼續往下閱讀...

吳庚元解說老照片展中歷史最悠久、攝於128年前的「阿里港豪門藍家昆仲與仕紳合影圖」。（記者羅欣貞攝）

展出照片年代最久遠的是約攝於1897年的「阿里港豪門藍家昆仲與仕紳合影圖」，影中10人都牽著腳踏車，吳庚元說，當時一部腳踏車的價值約為水田10甲地，可見里港第一家族藍家財力非常雄厚；老照片中還有里港鄉第一棟民間起造的洋樓落成影像，是富商韓哲卿1929年所建，除落成酒會排場十分豪華，當時屏東邵役所還發行了豪宅名信片慶祝。

吳庚元的地方文史研究從一張老照片開始，是由大平村耆老陳晏湘提供的「里港南門城破棄紀念照」，吳庚元說，還沒有看到照片以前，根本不知道里港在清朝道光年間，就已經築了東、西、南、北四個城門，因為好奇開啟文史尋根之旅，一頭栽進去就是32年，不斷尋找文獻，大量密集訪談耆老做口述歷史，雖然辛苦，卻樂在其中。

吳庚元完成新書《里港百年風雲一人物、歷史和地方》。（記者羅欣貞攝）

吳庚元今年70歲，所創立的阿里港文化協會今年30週年慶，他從去年4月起以1年多時間，將畢生對地方的文史研究寫成「里港百年風雲─人物．歷史和地方」一書，書中共有36位出生於1850至1950年間的人物與事蹟，從中得以窺見屏北古城里港的發展。新書發表會將於本（9）月7日下午2點在里港鄉立圖書館舉行，老照片展至9月30日。

見證里港百年發展的老照片展，在里港鄉立圖書館展至9月30日。（記者羅欣貞攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法