故宮首赴捷克必展「狻猊」圖 院長親解背後深意

當東方狻猊遇上西方獅王！故宮〈清人狻猊圖〉，呼應捷克國徽雙尾獅，展現文化對話趣味。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院將自9月11日起，在捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展，展覽亮點陸續曝光，今（4）日最新釋出2位人氣「萌」主，不是小翠，而是「大貓」獅子，以及較多人熟悉的「喵星人」墨玉貓。故宮院長蕭宗煌特別介紹被暱稱為大貓的〈清人狻猊圖〉，原來背後藏著台捷交流，對地主國捷克的祝福。

所謂「狻猊」，其實是古代對獅子的稱呼，詞源來自印度語系或梵語，經由西域傳入中國。由於古人罕見真實獅子，畫家多以想像揮灑筆墨。畫中描繪雄獅伏於水岸巨木下，頭頂鬃毛，瞠目咧嘴，既有王者氣勢，卻又帶點古怪幽默。

蕭宗煌指出，東方視獅子為四海昇平、威德遠播的吉祥瑞獸，捷克則以雙尾獅作為國徽象徵，代表堅毅與勇氣。藉由這幅院藏〈清人狻猊圖〉，讓東西方獅王在布拉格相遇，為台捷文化交流增添豐富趣味。

