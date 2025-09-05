自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

馥蘭朵烏來大師班音樂營將邁入第10年 2026大師班開始報名

2025/09/05 11:00

馥蘭朵烏來大師班音樂營打造獨特的音樂學習模式，明年即將邁入第10年。（馥蘭朵烏來提供）馥蘭朵烏來大師班音樂營打造獨特的音樂學習模式，明年即將邁入第10年。（馥蘭朵烏來提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕誰說音樂教室只能在制式的空間上課？馥蘭朵烏來將溫泉渡假酒店搖身一變，成為古典音樂學習殿堂，每年在暑假推出的大師班音樂營，明年即將邁入第10年。2026大師班音樂營師資陣容有國際知名小提琴家蘇顯達、旅歐鋼琴家盧易之、旅法鋼琴家李芳宜、國際知名單簧管陳威稜、兩位相當受矚目的大提琴家劉姝嫥及歐陽伶宜，開班時間為：A營-2026年7月20至24日（5天4夜）、B營-2026年8月10至14日（5天4夜），即日起開放報名。

馥蘭朵烏來大師班音樂營標榜每年集結頂尖弦管樂師資陣容。（馥蘭朵烏來提供）馥蘭朵烏來大師班音樂營標榜每年集結頂尖弦管樂師資陣容。（馥蘭朵烏來提供）

馥蘭朵烏來表示，大師班音樂營為了提供最高規格的教學，每年集結頂尖弦管樂師資陣容，且不定期更換師資名單，目的就是希望透過新的老師、新的觀點，持續帶給學員新鮮的刺激與啟發，讓學習之路充滿活力。這項活動由小提琴家蘇顯達擔任音樂總監，憑藉家長、學員的口碑推薦，每年吸引將近4成的舊學員再次報名，顯示其獨特的魅力。今年更有一對母女共同報名大師班，不僅親子間有多一層連結，也印證大師班深受各種年齡層歡迎。而且，大師班活動顛覆大家對學音樂的認知，讓家長與學員都能享受最奢華的學習，活動期間通常在暑假，當孩子們在私人空間上課時，家長可放心至飯店提供的Dasha SPA放鬆或至大浴場浸沐美人湯，擺脫日常積累的疲勞。

馥蘭朵烏來2026大師班將在明年暑假開班，即日起開放報名。（馥蘭朵烏來提供）馥蘭朵烏來2026大師班將在明年暑假開班，即日起開放報名。（馥蘭朵烏來提供）

此外，大師班音樂營採混齡制，學員們不僅能與大師一對一的實體教學，有很高的機會能與大哥哥、大姐姐共同參與室內樂合奏。曾經有學員表示，有機會與年紀比較小的學員一起合作，打破對年齡的藩籬，「專心做一件事」用音樂來對話，相互切磋琴藝，彼此激勵讓音樂之路更加精采。課程第2天安排獨奏會，提供展現自我的珍貴舞台，讓孩子們站在台上面對聽眾，變得更加勇敢、從中獲得成就感；最後一天的室內樂演出，有如一場成果發表會，飯店也會特聘專業攝影師記錄，讓學員們不僅能回顧學習成果，也可留存這段珍貴音樂旅程。更多2026大師班相關內容及報名方式洽詢電話02-25771589，或詳詢馥蘭朵預定中心Line官方帳號https://line.me/R/ti/p/@973szffs。

