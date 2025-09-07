馬祖藝術島必逛大爆點！3大軍事據點變身「美術館」 首開箱遺址新生命

南竿77據點變身為坐擁無敵海景的「等待美術館」。（記者董柏廷攝）南竿77據點地下坑道入口。（記者董柏廷攝）南竿77據點地下坑道入口。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，自9月5日起至11月16日展開。今年活動中，特別將軍事據點修復再利用，邀請群青建築師事務所、佇於建築師事務所、常式建築師事務所 OASIStudio，以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所參與空間規劃設計，參與空間規劃設計，打造嶄新場域。其中，3座經過重新整理的軍事據點，讓藝術家作品進駐，讓遊客以「開箱」方式進入前所未見的「馬祖美術館」。

3座亮點分別是南竿26據點「海角藝隅」、南竿53據點「海上鋼琴吧」以及南竿77據點「等待美術館」三處軍事據點。建築團隊重新調整隔間、燈光與動線，把冷戰時期的碉堡轉化為展覽空間，結合海景與軍事遺址，讓觀者在空間與歷史之間遊走。

常式建築師事務所將南竿26據點打造為「海角藝隅｣。（丰宇影像提供）進入南竿53據點的碉堡後能見到張致中的作品〈家書〉。（記者董柏廷攝）

南竿77據點，經由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所的活化，變身為坐擁無敵海景的「等待美術館」。建築團隊將既有的隔間與天花板全數拆除，並將牆面開口擴大，巧妙地將窗外的海景引入室內，如同為作品鑲上天然的畫框。地下坑道則保留了原始風貌，修復後成為展覽空間，為訪客帶來與眾不同的觀展體驗。館內正展出藝術家林銓居的〈菊花五千朵〉，以滿布地面的菊花造型的陶瓷品，呼應馬祖的戰地歷史與人民的堅韌性格。

南竿的26據點，經常式建築師事務所OASIStudio精心打造為「海角藝隅」。建築團隊保留據點的歷史氛圍，亦注入了當代空間的詮釋手法，將原本難以親近的海防據點，轉變為可以感受軍事場域、探求島嶼歷史之美的新場所，並將海洋、天空、草丘、軍舍與坑道巧妙整合，讓新舊建築相互對照，又完美融合，呈現豐富的空間體驗。

至於，南竿53據點，由群青建築師事務所與佇於建築師事務所聯手打造的「海上鋼琴吧」保留碉堡結構，並在牆面加上新材質外殼，象徵歷史被時間封存，尤其臨海的觀夕窗口，不僅能收藏日夜光影變化，同時創造能「聽海」的觀展體驗，凸顯自然與建築的共存關係。

文總表示，據點修復行動不只是空間翻新，更是島嶼記憶的轉譯。參與2025馬祖國際藝術島的民眾，不僅能看到當代藝術作品，更能親自感受到軍事歷史如何被轉化為日常美學與生活的一部分。詳詢2025馬祖國際藝術島官網。

林銓居作品〈菊花五千朵〉於南竿77據點「等待美術館」展出。（記者董柏廷攝）張致中〈家書〉設置南竿53據點的地下空間。（記者董柏廷攝）藝術家李佩珊作品〈不是誰的棋子，我們是...〉於南竿26據點「海角藝隅｣展出。（記者董柏廷攝）

