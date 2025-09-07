自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

馬祖藝術島必逛大爆點！3大軍事據點變身「美術館」 首開箱遺址新生命

2025/09/07 20:49

南竿77據點變身為坐擁無敵海景的「等待美術館」。（記者董柏廷攝）南竿77據點變身為坐擁無敵海景的「等待美術館」。（記者董柏廷攝）南竿77據點地下坑道入口。（記者董柏廷攝）南竿77據點地下坑道入口。（記者董柏廷攝）南竿77據點地下坑道入口。（記者董柏廷攝）南竿77據點地下坑道入口。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，自9月5日起至11月16日展開。今年活動中，特別將軍事據點修復再利用，邀請群青建築師事務所、佇於建築師事務所、常式建築師事務所 OASIStudio，以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所參與空間規劃設計，參與空間規劃設計，打造嶄新場域。其中，3座經過重新整理的軍事據點，讓藝術家作品進駐，讓遊客以「開箱」方式進入前所未見的「馬祖美術館」。

3座亮點分別是南竿26據點「海角藝隅」、南竿53據點「海上鋼琴吧」以及南竿77據點「等待美術館」三處軍事據點。建築團隊重新調整隔間、燈光與動線，把冷戰時期的碉堡轉化為展覽空間，結合海景與軍事遺址，讓觀者在空間與歷史之間遊走。

常式建築師事務所將南竿26據點打造為「海角藝隅｣。（丰宇影像提供）常式建築師事務所將南竿26據點打造為「海角藝隅｣。（丰宇影像提供）進入南竿53據點的碉堡後能見到張致中的作品〈家書〉。（記者董柏廷攝）進入南竿53據點的碉堡後能見到張致中的作品〈家書〉。（記者董柏廷攝）

南竿77據點，經由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所的活化，變身為坐擁無敵海景的「等待美術館」。建築團隊將既有的隔間與天花板全數拆除，並將牆面開口擴大，巧妙地將窗外的海景引入室內，如同為作品鑲上天然的畫框。地下坑道則保留了原始風貌，修復後成為展覽空間，為訪客帶來與眾不同的觀展體驗。館內正展出藝術家林銓居的〈菊花五千朵〉，以滿布地面的菊花造型的陶瓷品，呼應馬祖的戰地歷史與人民的堅韌性格。

南竿的26據點，經常式建築師事務所OASIStudio精心打造為「海角藝隅」。建築團隊保留據點的歷史氛圍，亦注入了當代空間的詮釋手法，將原本難以親近的海防據點，轉變為可以感受軍事場域、探求島嶼歷史之美的新場所，並將海洋、天空、草丘、軍舍與坑道巧妙整合，讓新舊建築相互對照，又完美融合，呈現豐富的空間體驗。

至於，南竿53據點，由群青建築師事務所與佇於建築師事務所聯手打造的「海上鋼琴吧」保留碉堡結構，並在牆面加上新材質外殼，象徵歷史被時間封存，尤其臨海的觀夕窗口，不僅能收藏日夜光影變化，同時創造能「聽海」的觀展體驗，凸顯自然與建築的共存關係。

文總表示，據點修復行動不只是空間翻新，更是島嶼記憶的轉譯。參與2025馬祖國際藝術島的民眾，不僅能看到當代藝術作品，更能親自感受到軍事歷史如何被轉化為日常美學與生活的一部分。詳詢2025馬祖國際藝術島官網。

林銓居作品〈菊花五千朵〉於南竿77據點「等待美術館」展出。（記者董柏廷攝）林銓居作品〈菊花五千朵〉於南竿77據點「等待美術館」展出。（記者董柏廷攝）張致中〈家書〉設置南竿53據點的地下空間。（記者董柏廷攝）張致中〈家書〉設置南竿53據點的地下空間。（記者董柏廷攝）藝術家李佩珊作品〈不是誰的棋子，我們是...〉於南竿26據點「海角藝隅｣展出。（記者董柏廷攝）藝術家李佩珊作品〈不是誰的棋子，我們是...〉於南竿26據點「海角藝隅｣展出。（記者董柏廷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應