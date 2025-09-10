自由電子報
藝文 > 即時

青春接棒！承功新秀舞台火力全開 13新星挑戰京劇、歌仔戲到布袋戲

2025/09/10 05:30

第９屆承功新秀舞台，匯集13位新秀演員接棒上陣。（傳藝中心提供）第９屆承功新秀舞台，匯集13位新秀演員接棒上陣。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的第9屆「承功─新秀舞台」，將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心小表演廳與多功能廳登場。今年以「青春接棒．舞台競技」為題，匯集12團、共13位新秀演員接棒上陣，展現當代戲曲青年的舞台能量。

石惠君戲曲劇坊《忠義膽．寇珠魂》黃柔薰飾演寇珠。（傳藝中心提供）石惠君戲曲劇坊《忠義膽．寇珠魂》黃柔薰飾演寇珠。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜指出，「承功」至今已舉辦9屆，共有123位青年站上舞台歷練，其中20位更獲得傳藝金曲獎肯定。今年首次納入布袋戲與說唱藝術，讓「承功」舞台涵蓋歌仔戲、京劇、豫劇、客家戲到偶戲與曲藝，完整展現傳統藝術跨世代的薪火相傳。

策展人張旭南則表示，本屆8成以上是首次參與的新面孔，展現戲曲新血的強大潛力。「新秀舞台就像一條跑道，陪伴他們從承師之功走向專業舞台。」她指出，今年特別強調青春無畏的挑戰精神，要讓舞台變成新世代磨練的場域。

國光劇團《周仁獻嫂》林昱慈飾演周仁。（傳藝中心提供）國光劇團《周仁獻嫂》林昱慈飾演周仁。（傳藝中心提供）

本屆節目亮點遍及各劇種：歌仔戲有陳韻竹挑戰《穆桂英破洪州》高難度橋段〈聽水聲〉，鄭紜如承演《王魁負桂英》悲情苦旦；客家戲則由江宇皓詮釋《呂布與貂蟬》，呈現文武兼備的新貌。京劇部分，國立台灣戲曲學院新秀陳玉白將演繹《武松打店》孫二娘，國光劇團林昱慈則在《周仁獻嫂》中展現葉派神韻。

臺灣豫劇團《戰馬超》劉冠廷（右）飾演馬超、邱昭源（左）飾演張飛。（傳藝中心提供）臺灣豫劇團《戰馬超》劉冠廷（右）飾演馬超、邱昭源（左）飾演張飛。（傳藝中心提供）

此外，布袋戲與說唱藝術首度入列，布袋戲新秀廖群瑋、高鳴緯分別演出《孝子復仇》與《水滸傳之天傷星武松》，操偶技巧與後場音樂將交織出新一代布袋戲風貌；說唱曲藝新秀黃孝則帶來《說唱本領：一舉成名》，以相聲與數來寶節奏展現青春語感。

從青衣、苦旦到武丑，從唱腔、身段到操偶、說唱，今年「承功─新秀舞台」讓觀眾一次看到傳統藝術多元的當代詮釋。每位新秀都以「現在，輪到我上場！」的姿態，讓青春與技藝在舞台上激盪出火花。演出詳詢傳藝中心官網。

