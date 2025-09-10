藝術不只在博物館也在旅程裡 跟著「陳澄波」走進嘉南跨時空小旅行

1934陳澄波畫作《嘉義街景》、私人收藏。鄰近嘉義圓環的樣貌。（攝影由下港女子提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣歷史博物館「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，自9月起延伸推出「走進寫生現場」小旅行暨集章活動，以小旅行手冊串連嘉義、台南兩地景點與合作品牌，帶領民眾重返藝術家的生活場域。

1942陳澄波畫作《初秋》、私人收藏。從陳澄波故居2樓外的風景，故居現址位在熱鬧的蘭井街上。（攝影由下港女子提供）

首波示範小旅行出發到嘉義。9月21日「老友（辶日）迌的好時光」由《嘉義小旅行》作者陳俊文以台語導覽，適合樂齡旅人；10月18日「畫裡的日常」則由《裏嘉義》作者下港女子帶領年輕世代走入畫家筆下的街景。行程安排先在台史博欣賞特展，隨後於嘉義J-Biiru嘉啤酒餐酒館享用以畫名入菜的限定料理，並實地探訪「嘉義街外」垂楊路與國華街口到「溫陵媽廟」，再到陳澄波故居，走訪那些曾在畫布上留下身影的寫生場景，感受畫家當年的生活足跡。

請繼續往下閱讀...

第二波台南小旅行則以「保存與延續」為主題，由聚珍台灣總監王子碩領隊，走訪安平古堡、司法博物館、吳園藝文中心與孔廟等文化地標，讓參與者透過古蹟與畫作疊合，感受跨世代的藝術共鳴。活動同時串連眾多合作品牌，嘉義的J-Biiru餐酒館、J18咖啡廳、J11咖啡館及嘉義之森皆推出優惠，秘氏咖啡則於嘉義、台南兩地共同響應。

即日起至12月31日，完成「寫生的故事」特展等五處集章，即可兌換限量「陳澄波自畫像聯名茶盒」。（台史博提供）

「走進寫生現場」活動期間即日起至12月31日，民眾可於台史博或嘉義、台南合作據點索取專屬小旅行手冊，只要沿著小旅行手冊推薦路線，完成包括台史博特展在內的5處集章，即可兌換由島座設計的茶盒，內含阿里山烏龍與日月潭紅玉，象徵陳澄波畫作中的山水意象。台史博表示，無論是跟隨導覽，或是自由探索，這場跨城市的文化旅程，將藝術與生活連結，帶來一場豐富心靈的藝術盛宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法