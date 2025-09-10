竹東亻厓唱客童遊藝思音樂會 9/13在二重國小邀親子同樂

竹東鎮公所本週六（13日）下午3點30分至晚上8點，在二重國小舉辦「亻厓唱客童遊藝思音樂會」，安排多元活動邀親子同樂。（竹東鎮公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所每年天穿日在竹東戲曲公園舉辦台灣客家山歌比賽，迄今已辦了58屆，奠定「客家山歌城」的名號，為了讓在地客家藝文團隊及客家創作青年的好音樂被聽見，並吸引年輕世代認識客家山歌，本週六（13日）下午3點30分至晚上8點，在二重國小規劃「亻厓唱客童遊藝思音樂會」，安排多元活動邀請親子同樂。

竹東鎮長郭遠彰表示， 這場音樂會是2025年竹東客家山歌藝術節系列活動之一，感謝客委會及新竹縣政府文化局的補助支持，每年農曆正月20日天穿日所舉辦的客家山歌比賽，從傳統走向創新，也從懷舊走向年輕，用寓教於樂的活潑方式，讓年輕一代認識客家山歌，讓山歌文化在竹東鎮永續傳承。

竹東鎮公所表示，13日下午3點在服務台發送限量摸彩兌換券，摸彩贈品包括Apple Watch SE、Haier海爾65型智慧聯網顯示器等。現場也有「藝童做愛心捐發票」活動，捐出114年9~10月紙本發票1張（未列印受買人統編、非0元消費發票），即可兌換市集園遊券1張，每人限兌換1次，數量有限，換完為止。募集發票將全數捐贈轄內公益慈善社福團體。

郭遠彰指出，音樂會將由創意魔術氣球表演暖場，開幕式邀請「好玩的劇團」帶來客家樂曲唱跳表演，緊接著由曾仲瑋、彤溫岑二重唱、打幫你樂團等客家年輕歌手演唱，也邀請在地的二重國小國樂團、二重社區發展協會創意花鼓團演出，更邀請本屆山歌王參與演唱，歡迎家長帶著小朋友來現場感受跨世代的客家音樂魅力。

音樂會當天也安排DIY體驗、客家山歌文化尋寶趣、客家童謠帶動唱等活動，相關資訊可參閱「竹東鎮公所」臉書粉專。

竹東鎮公所本週六（13日）下午3點30分至晚上8點，在二重國小舉辦「亻厓唱客童遊藝思音樂會」，安排多元活動邀親子同樂。（竹東鎮公所提供）

