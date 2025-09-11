自由電子報
藝文 > 即時

直逼愛情偶像劇！馬水龍與夫人許子珍火車上相遇 用音樂相伴一生惹人羨

2025/09/11 08:00

「鶼鰈情深—創作與人生路上的知音」展出馬水龍與許子珍的音樂與愛情故事。（記者董柏廷攝）「鶼鰈情深—創作與人生路上的知音」展出馬水龍與許子珍的音樂與愛情故事。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣音樂館主辦的「《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世十周年紀念特展」於國家圖書館展出至10月15日。展覽不僅呈現大師的音樂成就，其中一個展區「鶼鰈情深—創作與人生路上的知音」，更首次揭開他與夫人許子珍老師一段比音樂更動人的愛情故事。展覽中，許老師特別提供馬水龍生前使用的鋼琴與書桌，讓這段情緣有了實體見證。

傳藝中心主任陳悅宜昨（10）日在開幕記者會上指出，走進「鶼鰈情深」展區會格外動容，觀眾不僅能看見兩人生命相互扶持的故事，也能感受音樂如何成為夫妻之間的語言。「音樂家用生命寫出的作品，不該只是典藏在庫房，而是應該讓人看見、聽見，並代代流傳。」

根據展覽資訊，馬水龍與許子珍的相識，始於藝專時期。兩人是基隆的同校通學生，在那個保守的年代，儘管在火車上不期而遇，卻沒有進一步交往。這段情愫直到馬水龍的畢業音樂會才開始萌芽，他邀請許子珍擔任他《奏鳴曲》的鋼琴伴奏，兩人從此有了交集。

為了追求心儀的對象，馬水龍展現了驚人的「恆心」。在許子珍畢業後，他三不五時藉口拜訪她的二哥，或是到許子珍任教的學校找朋友聊天，其實都是為了能多看她一眼。這份堅持最終打動了許子珍，兩人終於在1969年結為連理。

婚後，許子珍不只以演奏者身分詮釋馬水龍的樂曲，更成為他創作與職業生涯最重要的支持者。她獨自扛起家中經濟和照顧老幼的重擔，支持丈夫出國深造。馬水龍的早期鋼琴曲多半由許子珍校訂、首演並發行唱片。更浪漫的是，馬水龍曾公開表示，他所有的鋼琴曲都是為妻子而寫，其中鋼琴曲《雨港素描》第3樂章〈撿貝殼的少女〉，更是獻給愛妻的深情告白。

馬水龍逝世後，許子珍深藏哀傷，堅定而持續地整理他的遺作與資料，守護並出版他的作品，遵守他的遺願。這段相知相惜的愛情，不僅是展覽中動人的篇章，也讓大眾看見，這位台灣音樂教父的創作背後，有著一段溫暖而堅定的鶼鰈情深。

「《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世十周年紀念特展」首度曝光馬水龍使用過的書桌與鋼琴。（記者董柏廷攝）「《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世十周年紀念特展」首度曝光馬水龍使用過的書桌與鋼琴。（記者董柏廷攝）

