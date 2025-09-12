自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「千里快哉風」東方意境美學 許文融創作展包場新竹縣美術館（影音）

2025/09/12 14:47

許文融被譽為「來自牛背上的藝術家」，因為他在幼年家境清寒而曾為牧童。（記者廖雪茹攝）許文融被譽為「來自牛背上的藝術家」，因為他在幼年家境清寒而曾為牧童。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕藝術家許文融被譽為「來自牛背上的藝術家」，取蘇東坡詩文所展現的浩然之氣，以「千里快哉風」為題，即日起用近200件嘔心瀝血的創作，包場新竹縣文化局的美術館全館展廳，部分作品更結合AR擴增實境技術，想要感受嶄新的觀展體驗，可別錯過到9月27日的展期和明天（12日）上午10點的開幕活動。

「千里快哉風~許文融創作展」內容涵蓋書法、雕塑、當代水墨、油畫與複合媒材。（記者廖雪茹攝）「千里快哉風~許文融創作展」內容涵蓋書法、雕塑、當代水墨、油畫與複合媒材。（記者廖雪茹攝）許文融的心經書法作品。（記者廖雪茹攝）許文融的心經書法作品。（記者廖雪茹攝）

縣長楊文科表示，「千里快哉風~許文融創作展」展覽由新竹縣政府與彰化縣政府合作推出，「千里快哉風」取意自蘇軾的《水調歌頭·黃州快哉亭贈張偓佺》，象徵胸襟開闊與心靈自由。許文融教授1963年生於彰化大城鄉，幼年家境清寒而曾為牧童。投身藝術創作30餘年，曾舉辦多次個展與聯展，並屢獲殊榮，包括全省美展永久免審查資格及中山文藝創作獎，於台灣藝術界占有舉足輕重的地位。

「千里快哉風~許文融創作展」自9月11日起至9月27日止，於新竹縣政府文化局美術館登場。（記者廖雪茹攝）「千里快哉風~許文融創作展」自9月11日起至9月27日止，於新竹縣政府文化局美術館登場。（記者廖雪茹攝）「千里快哉風~許文融創作展」展覽，今起在9月27日展出。（記者廖雪茹攝）「千里快哉風~許文融創作展」展覽，今起在9月27日展出。（記者廖雪茹攝）

許文融表示， 這次展覽的作品完整呈現他近20年的創作脈絡，早期他以孩童與牧童為主題，近年則專注於草書雕塑，融合中西藝術手法，以東方意境美學為核心。創作中常以毛筆沾油彩繪製黑色線條，彰顯東方氣韻之美，並研究出獨特的油水分離繪畫技巧應用於油畫中，呈現獨特的視覺效果。他也將書畫的線條、虛實與意境延伸至雕塑，作品強調造型美，並融入詩書畫與佛學思想。

藝術家許文融的〈厚德載物〉作品，以鯨魚死亡孕育萬物的故事為題，整體創作理念在於將雕塑東方化，並提出「東方雕塑新美學」的概念。（記者廖雪茹攝）藝術家許文融的〈厚德載物〉作品，以鯨魚死亡孕育萬物的故事為題，整體創作理念在於將雕塑東方化，並提出「東方雕塑新美學」的概念。（記者廖雪茹攝）

他以〈厚德載物〉為例，說明該作品是以鯨魚死亡孕育萬物的故事為題，結合草書線條的連貫性，透過精細的雕鑄工序，形成鏤空穿透的造型，展現輕盈與深厚意境。他強調，整體創作理念在於將雕塑東方化，並提出「東方雕塑新美學」的概念。

「千里快哉風~許文融創作展」內容涵蓋書法、雕塑、當代水墨、油畫與複合媒材。（記者廖雪茹攝）「千里快哉風~許文融創作展」內容涵蓋書法、雕塑、當代水墨、油畫與複合媒材。（記者廖雪茹攝）

在複合媒材類方面，許文融以拂塵為筆，揮灑出自然生動的線條，將東方筆墨的氣韻躍然紙上；同時借鑒西方現代繪畫思潮，營造抽象的山林意境，帶來自在逍遙的暢快感，更將作品〈春韻〉及〈如沐春風〉與AR擴增實境技術結合，帶來跨越時空的嶄新體驗。

許文融被譽為「來自牛背上的藝術家」，牛是他一生創作的重要元素。（記者廖雪茹攝）許文融被譽為「來自牛背上的藝術家」，牛是他一生創作的重要元素。（記者廖雪茹攝）

水墨類則有作品〈牛轉運生機〉，是藝術家對自身生命經歷的詮釋，以「牛」作為堅毅與生命力的象徵，給人厚實而溫潤的精神力量。新竹縣文化基金會「日日當好」文創品牌，這次將其代表畫作〈牛轉運生機〉結合「峨眉茶莊」的東方美人茶，推出「牛轉運生機茶葉禮盒」，期以文創商品的形式展現藝術價值。

