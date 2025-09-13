福隆沙雕季延長至10/12 帶迪士尼人物相關配件享優惠價

2025福隆沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」，展期將延長至10月12日止。（福容大飯店福隆提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」已進入最後倒數，自6月開幕以來，累計吸引超過32萬人次參觀，原定展期至9月30日止，為回應民眾熱烈敲碗延展呼聲，主辦單位特別宣布延長展期至10月12日止，更加碼展延活動優惠，只要隨身佩帶迪士尼人物的相關配件入場，即可享優惠價190元入場，讓今年的中秋與雙十連假，多一個旅遊好去處。

福隆沙雕藝術季活動期間，攜帶迪士尼配件入場享購票優惠。（福容大飯店福隆提供）

今夏的福隆沙灘熱鬧非凡，從史迪奇巨型雕像快閃現身、Skyline Film星空電影院、貢寮國際海洋音樂祭到福隆生活節，各項精采活動接力登場，不僅帶動人潮湧入福隆，也讓大家欣賞到45座迪士尼主題沙雕的精湛工藝。本屆沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，包含《小美人魚》的反派烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》與《冰雪奇緣》等人氣角色齊聚沙灘，更迎來《玩具總動員》30週年紀念，主雕以《玩具總動員3》經典海報為藍圖，打造出高達8公尺的震撼巨作，將於中秋與雙十連假壓軸迎賓，邀請大小朋友一同共度歡樂時光，為今年的夏日回憶畫下完美句點。

配合沙雕季展期延長，福容福隆店推出餐飲消費滿額摸彩，有機會抽中套房住宿券。（福容大飯店福隆提供）

福容福隆現正推出「秋遊福隆 騎遇饗宴」住房優惠方案。（福容大飯店福隆提供）

配合沙雕季展期延長，福容大飯店福隆也同步推出「9週年慶」系列活動，即日起至10月31日止，凡於飯店餐廳單筆消費滿2,000元，即可參加摸彩活動，有機會抽中價值19,800元+10%雙人海景套房住宿券等豐富好禮。此外，於「大廳酒吧」或「福粵樓」單筆消費滿800元，即贈送福隆海洋溫泉大眾湯泡湯券1張；至「田園自助餐」用餐則可依人數每人獲得泡湯券1張。若想趁秋季規畫一趟療癒之旅，飯店現正推出「秋遊福隆 騎遇饗宴」住房專案，即日起至9月30日止，平日4人入住精緻和洋客房享優惠房價，專案包含免費使用館內設施、步行5分鐘即可抵達沙雕展現場，還加贈電動自行車暢遊草嶺環狀線，盡覽東北角壯麗海景與百年漁村風貌。晚上再享用加贈的「溫溫炸雞桶」，在房間裡悠閒度過最輕鬆自在的美好夜晚。更多相關內容詳詢福容大飯店福隆官網。

