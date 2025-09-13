自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

國美館兒童藝術教育展 邀請大小觀眾換個角度看藝術

2025/09/13 19:26

莊惠琳作品〈細胞城市〉表現微觀世界中的城市景觀，回應張永村「文明的躍昇」系列作品。（國美館提供）莊惠琳作品〈細胞城市〉表現微觀世界中的城市景觀，回應張永村「文明的躍昇」系列作品。（國美館提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國美館台灣兒童藝術基地推出全新兒童藝術教育展「24/7：：：創作中的反覆與堆疊」，邀請大、小觀眾以年度關鍵字「＃換個角度看」，親身體驗藝術創作的新方式，邀請觀眾回歸展覽體驗初心。

國美館表示，這次展出從兒童藝術教育展展示出入口開始，請造訪的觀眾自行選擇「爬斜坡、沿著曲線走，還是鑽地洞？」3種不同進入展場的方式，感受展覽的體驗在看見作品前就已經發生，創造不同的參觀路徑，以不同的角度認識藝術創作。

莊惠琳作品〈細胞城市〉表現微觀世界中的城市景觀,回應張永村「文明的躍昇」系列作品。(國美館提供)

本次參展創作邀請當代藝術家石孟鑫、莊惠琳、何彥諺以全新創作，回應國美館典藏前輩藝術家廖修平、張永村、廖繼春作品，並以「創作中」為策展命題，藉由「反覆」與「堆疊」塑造創作的敘事，從創作中的質感、形狀、顏色為主題，五感與思覺為體驗，讓親子觀眾化身為創作者「從動手到動腦」參與藝術家創作的歷程。

其中，石孟鑫作品〈波浪拼圖〉，透過12組波浪造形的移動模組，與廖修平老師〈季節系列I〉版畫作品對話，觀眾可親自體驗波浪小車，重新組構屬於自己的海浪樣貌；莊惠琳的「細胞城市」系列作品將現代科技中的顯微視角與城市景觀融合，透過幾何形狀轉化為有機細胞的形象，表現微觀世界中的城市景觀回應張永村老師「文明的躍昇」系列作品；何彥諺〈畫家與釣客〉藉由空間裝置、雕塑和錄像投影，表現藝術創作中的內在世界，以「釣客」和「畫家」象徵等待與放空的時刻，並提取廖繼春老師〈淡⽔遠眺中的顏色、筆觸和景物元素，呈現重複而平靜的動態觀察過程。

孟鑫作品〈波浪拼圖〉，透過12組波浪造形的移動模組，與廖修平「季節系列I」版畫作品對話。（國美館提供）孟鑫作品〈波浪拼圖〉，透過12組波浪造形的移動模組，與廖修平「季節系列I」版畫作品對話。（國美館提供）

展覽期間規畫了不同的教育推廣活動，除了進行中的「星期三，來兒藝與藝術家相遇吧！」系列活動，邀請本次參展當代藝術家於兒藝基地，結合互動體驗空間教具與創作者身分，帶領大小觀眾深入了解藝術創作的過程。

10月起將推出台灣台語導覽體驗「鬥陣，做伙（一起，一起）」，邀請家庭、親子觀眾運用台灣台語語言學習字卡，關注於隱藏在展覽的「關鍵字」，以邊走邊看、共學共賞的方式，享受輕鬆趣味的導覽體驗。

本展即日起至明（2026）年8月9日於台灣兒童藝術基地教育展示空間展出，免預約自由參觀，探索全新的觀展體驗。

