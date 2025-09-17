自由電子報
藝文 > 即時

「人間國寶」傳統瓦作司阜傅明光辭世 守護客家建築一甲子

2025/09/17 08:28

傅明光司阜自2000年起投身文資修復工程，包括北埔慈天宮、姜氏家廟、金廣福公館等。（資料照，記者廖雪茹攝）傅明光司阜自2000年起投身文資修復工程，包括北埔慈天宮、姜氏家廟、金廣福公館等。（資料照，記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕傳統瓦作司阜傅明光今年甫榮獲第44屆行政院文化獎，昨天不幸辭世，享壽85歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統工法全貌的司阜，近年參與新竹縣文化資產修復工程，更協助傳習傳統瓦作，親自帶徒授技，一生對客家傳統建築文化傳承無私貢獻，文化界聞訊都深感惋惜！

傅明光司阜投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統工法全貌的司阜。（資料照，記者廖雪茹攝）傅明光司阜投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統工法全貌的司阜。（資料照，記者廖雪茹攝）

客委會主委古秀妃今年6月甫到新竹縣竹東鎮拜訪傅明光。古秀妃說，傅明光十幾歲就學土水，從一塊磚、一片瓦開始，經歷一甲子的歲月，不只會做，更願意教，常年親自帶徒，將那些從前口耳相傳的工法與心法，一筆一畫記在筆記裡。當天，傅司阜向她展示親手打造、比例1:20的三合院模型，也拿出收藏多年的《魯班寸白簿》和手繪草圖，細細解說建築尺寸、座向與風水，還說：「屋係慢慢蓋个，用心下去，一磚一瓦都會講話。」

傅明光司阜近年參與新竹縣文化資產修復工程，更協助傳習傳統瓦作。（資料照，記者廖雪茹攝）傅明光司阜近年參與新竹縣文化資產修復工程，更協助傳習傳統瓦作。（資料照，記者廖雪茹攝）

客委會昨也在臉書粉專貼文，傅明光師承林阿坤師傅，屬彭阿海一派。作品遍及三合院、四合院與宮廟建築，展現客家建築「典雅、實用、順風水」的精神。他所鋪之屋頂，毋需防水毯，卻能達到整齊、不漏的極致工藝，不僅技藝卓越，更畢生投入傳統工法之傳承與教育，更希望有一天能成立「全國傳統匠師公會」，改善修繕工地環境，讓更多年輕人願意學、也能安心傳承這份文化技藝。

傅明光司阜所鋪之屋頂，毋需防水毯，卻能達到整齊、不漏的極致工藝。（資料照，記者廖雪茹攝）傅明光司阜所鋪之屋頂，毋需防水毯，卻能達到整齊、不漏的極致工藝。（資料照，記者廖雪茹攝）

新竹縣政府文化局表示，傅明光司阜2016年獲文化部認定為國家重要保存技術及保存者—土水修造技術（瓦作），並授證為人間國寶；2022年，獲頒客委會「客家事務專業獎章」一等獎章，並於今年榮獲第44屆行政院文化獎。

傅明光自2000年起投身文資修復工程，包括北埔慈天宮、北埔姜氏家廟、新埔劉家祠、北埔金廣福公館、新埔張氏家廟等，近年更在竹北新瓦屋、芎林鄭氏家廟等地傳習傳統瓦作技術，用雙手親自示範，「不怕千人看，只怕一人識」，致力傳承「會呼吸的房子」。

