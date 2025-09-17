天天壓古蹟！台南「打開大街」計畫啟動 300年府城密碼等你來解鎖（影音）

台南市定古蹟「大井頭」就位在路中央。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025台南府城歷史街區古地名環境振興計畫」今（17）日正式啟動。今年適逢府城城垣300年，市府同步推出「一起府城．打開大街」行動，透過古地名再現串連歷史與生活，讓民眾重新感受府城文化脈動，體驗古蹟「天天壓在腳下」。

「2025台南府城歷史街區古地名環境振興計畫」，今日在台南公會堂舉行啟動儀式。（記者洪瑞琴攝）

昔日「府城大街」即現今民權路。（記者洪瑞琴攝）

台南自古為文化重鎮，昔日「府城大街」即今民權路，曾是商業最繁華的要道。古地名不只是稱呼，更承載居民與土地的情感記憶。計畫以「點、線、面」規畫7大錨點（大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井、大東門），11個節點（如竹仔街、帽仔街、針街、打鐵街等），結合藝術裝置與活動，讓文化走入日常。

請繼續往下閱讀...

古蹟「大井頭」就在車來車往的地底下。（記者洪瑞琴攝）

其中「大井頭」位於今民權路，據傳明代太監王三保曾在此汲水，鄭氏時期更成為漢人聚市之地，形成「十字街」商業核心。清領時期街道兩側攤販林立，逐漸演變為竹仔街、鞋街、帽街等行業街。1907年（明治40年）闢路稱「本町通」，戰後改為民權路，1965年拓寬後，大井因位於路中，井欄被拆除，改鋪鐵蓋，大量車流來往「天天壓」。

藝術裝置採環保材料，結合紅磚、菱殼炭等在地材質。（記者洪瑞琴攝）

此次計畫以1875年《臺南府城街道圖》為基礎，重現清代、日治到戰後的地名演變，並與知名IP「巷仔Niau」合作成為導覽員，引領大眾探索古地名。藝術裝置則採零水泥循環漿體 c-slurry，結合紅磚、菱殼炭等在地材質，象徵時間與材料循環，融合環境教育與文化振興。

系列活動將於10月17日至19日登場，邀集國寶級電影看板繪師顏振發、暴羅WALK、赤崁朋派商圈、四四拍唱片行等在地團隊，共同打造大街美術館、Podcast、花車遊街、全民卡拉OK、散步導覽等豐富內容，邀請民眾與遊客走入民權路，一同「打開大街」，探索台南300年的歷史密碼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法