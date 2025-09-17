自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

欣賞「銀潮來襲」攝影展 樂齡族輕鬆玩出潮香港

2025/09/17 18:37

香港旅遊發展局「銀潮來襲」攝影展即日起至10月12日，在松菸誠品3樓展出。（叮咚攝影，香港旅遊發展局提供）香港旅遊發展局「銀潮來襲」攝影展即日起至10月12日，在松菸誠品3樓展出。（叮咚攝影，香港旅遊發展局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕香港旅遊發展局邀請攝影師余惟、叮咚，透過鏡頭將「銀潮來襲」的概念，化為一系列充滿故事的照片，即日起至10月12日，在松菸誠品3樓展出，許多觀眾看完展覽後，對香港有不同的新印象。港旅局表示，歡迎樂齡族和親朋好友相偕遊香港，玩出不一樣的銀潮街拍香港之旅。

攝影師余惟（左）拍出潮香港特色，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮（右）歡迎大家前往松菸誠品展場欣賞。（香港旅遊發展局提供）攝影師余惟（左）拍出潮香港特色，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮（右）歡迎大家前往松菸誠品展場欣賞。（香港旅遊發展局提供）

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示：「香港中西匯萃，隨處都能感受懷舊與現代的融合，不論是舊街區、茶樓、叮叮車，還是金融大樓、酒吧、博物館，這些都會讓樂齡旅客在旅途中找到共鳴與熟悉的情感；而且，身處香港，無論是坐在茶樓裡細細品茗、走進博物館感受藝術，或是在維港夜色下重拾年輕時的浪漫，到處都是能讓人安心探索、盡情展現個人風采之處，期望每個樂齡旅人都能在這座城市找到屬於自己的舞台。」

可樂旅遊「香港半島酒店3天2夜自由行」，含半島酒店含每日早餐及7人座單程機場接送。（可樂旅遊提供）可樂旅遊「香港半島酒店3天2夜自由行」，含半島酒店含每日早餐及7人座單程機場接送。（可樂旅遊提供）

東南旅遊「樂齡漫遊香港」，帶遊客感受大澳漁村風情。（東南旅遊提供）東南旅遊「樂齡漫遊香港」，帶遊客感受大澳漁村風情。（東南旅遊提供）

針對這股香港銀潮商機，國內旅行社也精心規畫3天2夜機加酒及團體型產品，如可樂旅遊推出「香港半島酒店3天2夜自由行」，含每日早餐及7人座單程機場接送、「香港1936酒店3天2夜自由行」，貼心含單程機場接送（7人座車）及港鐵一日券。東南旅遊的「樂齡漫遊香港」，每週六出發團體行程，內含體驗昂坪纜車、大澳漁村風情，並安排大澳文物酒店玻璃屋頂餐廳用餐。市區則安排中環懷舊漫步體驗，品嘗懷舊港式西餐廳─太平館餐廳及老店─泰昌餅家、「旺角仕德福酒店3天2夜自由行」，兩人一室入住旺角仕德福酒店，享有房型升等並含一日早餐，12月30日前出發，每人享優惠價。

雄獅旅遊「重溫香港時光慢旅」，行程包含古董帆船遊維港。（雄獅旅遊提供）雄獅旅遊「重溫香港時光慢旅」，行程包含古董帆船遊維港。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊則推出「重溫香港時光慢旅」團體行，搭乘星宇航空早去晚回航班，入住全新開幕香港啟德帝盛酒店，行程包括正宗港味煲湯教學、古董帆船遊維港，探訪亞洲全球性當代視覺文化博物館M+及「九龍城寨光影之旅」電影場景展，以及太平山纜車和杜莎夫人蠟像館。美食則安排百年歷史西餐廳、經典與創新兼具的粵菜料理、九龍城正宗潮州菜，人氣大排檔等，全程無自費。10月25日出發另加碼送2025香港美酒佳餚巡禮嘉賓尊尚品酒禮包（價值740港幣）、「仕德福酒店4天3夜自由行」，4人一室香港跨年行程，提供機場接機至酒店單趟服務、專屬維港煙火貴賓區，以及獨家跨年派對包。

