民歌50周年大復刻！《微風往事》音樂劇結合國樂 重返中山堂

《微風往事》音樂劇由江振豪（站者）指揮台北市立國樂團現場演奏。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕適逢民歌興起50週年，台北市立國樂團與台北市中山堂管理所共同舉辦「民歌音樂劇《微風往事》」及「2025中山堂廣場音樂節」。兩大活動將於9月26日至28日在中山堂舉行，重回民歌發源地，從劇場到廣場，帶領觀眾重溫青春記憶，也藉由國樂新詮釋，展現民歌經典的多重樣貌。

《微風往事》音樂劇由台北市立國樂團與愛樂劇工廠合作製作。該劇源於2010年愛樂劇工廠劇作《十年》，並於2014年改名為《微風往事》，曾巡演全台超過30場，口碑良好。本次相隔十多年再度重現，將由江振豪指揮台北市立國樂團現場演奏，結合戲劇與國樂，成為今年民歌50系列中唯一非演唱會形式的演出。

方宥心（站者）於記者會上演唱《微風往事》音樂劇片段。（記者董柏廷攝）

劇情以1976至1986年間的台灣社會為背景，講述3男2女自大學到踏入社會的成長故事，靈感來自日劇《愛情白皮書》。劇中穿插20餘首經典民歌，包括《鹿港小鎮》、《木棉道》、《橄欖樹》及《微風往事》，勾勒四、五、六年級生的青春記憶。此次由方宥心、盧學叡、徐詣帆、張仰瑄、于浩威等人演出，並將民歌重新編曲為國樂版本，注入全新藝術能量。導演徐宏愷曾於2016年參與演出，這次轉換身份執導，期望帶來更細膩的情感呈現。

台北市立國樂團團長鄭立彬昨（18）日於記者會上致詞指出，《微風往事》不僅是國樂團第九部音樂劇，也是首次與愛樂劇工廠合作。相較過去使用伴唱帶，本次有國樂團現場演奏，讓民歌演唱更具精緻化，國樂演奏更具大眾化，彼此相得益彰。愛樂劇工廠則表示，此劇靈感源於「JUKE BOX音樂劇」的形式，透過已存在的歌曲串聯故事，讓民歌經典以新方式再度登上舞台。詳詢OPENTIX網站。

