用手欣賞藝術！中興大學新型態藝術展 逾70作品「用手看」

2025/09/19 14:35

中興大學辦新型態藝術展，70件作品全都可以「用手看」。（興大提供）中興大學辦新型態藝術展，70件作品全都可以「用手看」。（興大提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾欣賞藝術常有的經驗是只能遠觀，透過視覺感受藝術氛圍。中興大學推出「用手去看見世界」特展，鼓勵參觀者用「觸覺」欣賞藝術創作，逾70件來自台、日、義、法的作品全開放「用手看」，藉由摸索作品的形狀、大小、材質紋理、溫度及空間感等，真實感受創作。新型態的展覽吸引不少人體驗，本來還有人擔心會把作品「摸壞」，但嘗試用手欣賞作品後，全新的欣賞藝術經驗，讓民眾直呼比光用看的，印象更深刻。

中興大學副教授趙欣怡與日本國立山梨大學教授武末裕子、專職藝術家芝田典子等人共同策展，結合國內外大學、公共機構、藝術家及盲人學校等資源，展出來自台、日、義、法等多國大學、盲人學校等單位的觸覺藝術創作，包括有超過70件可觸摸的立體雕塑、圖書繪本及教材，讓參觀者可以放心「摸索」藝術，搭配了點字設計、影片、語音等多重導覽方式，讓觀眾更易於理解並親近觸覺藝術的內涵。

興大指出，這項展覽除提供視障人士平等參與、接觸藝術的機會，更讓一般民眾藉此了解「觸覺藝術」豐富的藝術的表現形式，也開啟視覺以外的觸覺感知能力，跳脫「視覺」限制，對藝術有更多不同想像及感受，更鼓勵民眾學習用不同感官來觸碰世界。

展覽即日起到10月12日在中興大學藝術中心推出，不少興大學生體驗新型態藝術展，到場還是習慣用看的，經導覽人員鼓勵可以用手觸摸後，學生陸續用手看藝術品，有人怕把藝術品「摸壞」，用手看展時小心翼翼，也有人說，有些藝術品經用手觸摸後感受到材質、質感，跟純用眼睛觀賞藝術真的有不同感受，也有人說，用手看藝術感覺更真實、更深刻。

