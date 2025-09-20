自由電子報
藝文 > 即時

愛到陰間也不放手！戰死將軍拒喝孟婆湯 《忘川遙》衛武營登場

2025/09/20 12:00

《忘川遙》中郭春美（左）廖玉琪同台演出。（Kito攝、衛武營國家藝術文化中心提供）《忘川遙》中郭春美（左）廖玉琪同台演出。（Kito攝、衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心再度與春美歌劇團合作，推出年度新作《忘川遙》，今、明（20、21）兩日於衛武營歌劇院登場。全劇以「愛與執念」為主題，打造一段跨越陰陽兩界、60年未竟的愛情故事。

《忘川遙》由「京劇小天后」黃宇琳跨界執導，與副導演兼編劇孫凱琳共同操刀。團長郭春美攜手當家小旦簡嘉誼、演員古翊汎、廖玉琪同台獻演。劇情講述郭春美飾演的將軍趙霆翰，戰死沙場後拒喝孟婆湯，寧願在忘川河畔受苦60年，只為等候摯愛朱玉翎。

《忘川遙》劇情以「愛與執念」為主題，看悲歡離合。（Kito攝、衛武營國家藝術文化中心提供）《忘川遙》劇情以「愛與執念」為主題，看悲歡離合。（Kito攝、衛武營國家藝術文化中心提供）

舞台設計運用衛武營歌劇院旋轉舞台，觀眾將看見望鄉台、忘川河、三生石等傳統意象。當主角趙霆翰戰死沙場，舞台隨即轉入幽冥場景，灰黑色調逐步籠罩，直到鮮血浸染的鎧甲在聚光燈下成為永恆定格，觀眾隨角色一同經歷死生契闊。

服裝設計也呼應陰陽交錯：生前戰甲冷峻、陰間服飾灰黑斑駁，而染血不褪的鎧衣更成為趙霆翰命運的定格。

衛武營藝術總監簡文彬指出，「歌仔戲是臺灣表演藝術的重要根基，衛武營自開館以來，便以保存與創新並重的理念，致力投入歌仔戲的推廣與轉譯。繼去年與春美歌劇團合作《桃花謎》成功挑戰多元性別議題後，今年我們再度攜手，從當代觀點切入，推出由年輕世代共同創作的新編歌仔戲《忘川遙》，深刻探問人間的『無常與放下』。這正是我們期盼看到的，持續為歌仔戲注入新生命力，開拓傳統藝術在新世代觀眾心中的更多可能。」演出詳詢衛武營官網。

《忘川遙》透過陰陽交錯情節，呼應人間的無常與放下。（Kito攝、衛武營國家藝術文化中心提供）《忘川遙》透過陰陽交錯情節，呼應人間的無常與放下。（Kito攝、衛武營國家藝術文化中心提供）

