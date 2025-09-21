自由電子報
藝文 > 即時

投縣府祕書曾槶源柴燒陶藝展 10年磨一劍燒出金銀彩

2025/09/21 08:59

南投縣政府祕書曾槶源10年磨一劍，在南投文化局舉辦柴燒陶藝展。（記者張協昇攝）南投縣政府祕書曾槶源10年磨一劍，在南投文化局舉辦柴燒陶藝展。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府祕書曾槶源，跟隨陶藝大師曾樹枝學習捏藝、燒陶，開啟了他的陶藝之路，歷經10多年的摸索淬煉，最近在南投縣文化中心展覽室首度舉辦個展，展示他創作的200件柴燒作品，雖是業餘玩票性質，但曾槶源燒製出來的陶藝品，在不上釉的狀態下還能夠呈現出有落灰的釉上彩及如同鍍金的金銀彩，頗具專業陶藝家水準。

曾槶源創作的陶藝品，呈現多層次藍光及紫光。（記者張協昇攝）曾槶源創作的陶藝品，呈現多層次藍光及紫光。（記者張協昇攝）

「學習拉坯玩陶是一種快樂，沒有壓力不為生計」談起學習陶藝過程，就像此次展覽主題「隨緣•期待」一樣，曾槶源說，當初因緣際會認識了南投陶手擠坯技法的傳統藝術保存者曾樹枝老師，原本只是想藉由學習陶藝調劑繁忙的工作壓力，所以抱著隨緣、隨興心態，跟著老師一起拉坯玩陶，當做公餘之暇的樂趣。

南投縣府祕書曾槶源，利用公餘之暇學習陶藝，樂在其中。（圖由曾槶源提供）南投縣府祕書曾槶源，利用公餘之暇學習陶藝，樂在其中。（圖由曾槶源提供）

曾槶源表示，由於沒有完整的工作室，沒有電窯及上釉設備，很自然的參與三五好友組團租窯柴燒的嘗試，柴燒過程常有出窯時作品失敗的打擊，當然也有意料之外的驚豔與喜悅，逐漸習慣了在隨緣與期待中的柴燒陶藝，對於一件件自己完成的作品，存在著一種期待與感動，不知不覺愛上了陶藝。

曾槶源創作的陶藝品，不上釉也能夠燒出有落灰的釉上彩及如同鍍金的金銀彩。（圖由南投縣文化局提供）曾槶源創作的陶藝品，不上釉也能夠燒出有落灰的釉上彩及如同鍍金的金銀彩。（圖由南投縣文化局提供）

曾槶源歷經10多年的摸索學習及無數失敗經驗累積，逐漸掌握柴燒創作所謂一土二火三窯技，透過溫度及時間的調整變化，讓作品在不上釉的狀態下也能夠燒出有落灰的釉上彩及如同鍍金的金銀彩，有時還會呈現多層次藍光及紫光，作品樸實中也有豔麗，讓人愛不釋手。

