中國戰狼外交施壓哈薩克取消台灣展 藝術家還原過程

策展人王俊琪交涉過程紀錄。（姚瑞中提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由藝術家王俊琪策畫的一項台灣當代藝術家聯展「可變的不和諧：社區敘事、記憶以及過去和未來的景觀」，原定9月12日在哈薩克中央國家博物館開幕，卻因中國施壓，致館方突然片面取消展覽、終止合約。

哈薩克館方強制撤展過程。（姚瑞中提供）

據悉，目前所有參展的台灣藝術家，除策展人王俊琪之外，都已全數返台。參展藝術家之一陳永賢還原展覽遭取消過程指出，由於哈薩克多講哈薩克語或俄語，因此，台灣團隊在當地有3位翻譯人員協助布展，但在布展工作接近完成時，館方突然以海報設計遭質疑等牽強理由，執意取消展出，最後直接由副館長出面表示館長下令取消展覽；策展人王俊琪則認為，雙方有簽約，若單方面毀約，可尋求法律訴訟，因此，原想繼續完成布展，卻遭館方關閉所有電源與光源，迫使團隊無法進場工作。

陳永賢說，翻譯人員於過程中有協助與館方交涉，但都無功而返，無奈地向團隊透露是中國施壓。由於哈薩克與中國關係緊密，在一帶一路策略下，哈薩克更對中國有著強烈的經濟依存性；據翻譯的說法，中國應該是對於展覽海報上有「台灣藝術家」的字樣不滿。

姚瑞中離境前特別入館拍下原台灣藝術家展區被封閉的情形。（姚瑞中提供）

藝術家姚瑞中則表示，由於館方片面毀約的過程粗暴且理由牽強，他特別在15日返台當天早上買票進館，發現非但沒有整修的問題，館內還有展區開派對。更嚴重的是，他驚覺自己的手機被斷訊，不禁懷疑台灣藝術家是否都已被追蹤，所以也有點擔心王俊琪單獨留在那裡是否會有安全疑慮。

姚瑞中認為，這是中國戰狼外交政策，導致其駐外使館對於台灣在國際的所有文化活動，都處處干預與阻饒。姚瑞中指出，其實2個月前哈薩克的州立博物館才退台灣藝術家的展，中央國家博物館的副館長應該是對台灣比較友善，雙方有先簽約，才讓台灣藝術家們順利取得入境簽證，沒想到還是發生憾事。

