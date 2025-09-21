自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

中國戰狼外交施壓哈薩克取消台灣展 藝術家還原過程

2025/09/21 18:18

策展人王俊琪交涉過程紀錄。（姚瑞中提供）策展人王俊琪交涉過程紀錄。（姚瑞中提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由藝術家王俊琪策畫的一項台灣當代藝術家聯展「可變的不和諧：社區敘事、記憶以及過去和未來的景觀」，原定9月12日在哈薩克中央國家博物館開幕，卻因中國施壓，致館方突然片面取消展覽、終止合約。

哈薩克館方強制撤展過程。（姚瑞中提供）哈薩克館方強制撤展過程。（姚瑞中提供）

據悉，目前所有參展的台灣藝術家，除策展人王俊琪之外，都已全數返台。參展藝術家之一陳永賢還原展覽遭取消過程指出，由於哈薩克多講哈薩克語或俄語，因此，台灣團隊在當地有3位翻譯人員協助布展，但在布展工作接近完成時，館方突然以海報設計遭質疑等牽強理由，執意取消展出，最後直接由副館長出面表示館長下令取消展覽；策展人王俊琪則認為，雙方有簽約，若單方面毀約，可尋求法律訴訟，因此，原想繼續完成布展，卻遭館方關閉所有電源與光源，迫使團隊無法進場工作。

陳永賢說，翻譯人員於過程中有協助與館方交涉，但都無功而返，無奈地向團隊透露是中國施壓。由於哈薩克與中國關係緊密，在一帶一路策略下，哈薩克更對中國有著強烈的經濟依存性；據翻譯的說法，中國應該是對於展覽海報上有「台灣藝術家」的字樣不滿。

姚瑞中離境前特別入館拍下原台灣藝術家展區被封閉的情形。（姚瑞中提供）姚瑞中離境前特別入館拍下原台灣藝術家展區被封閉的情形。（姚瑞中提供）

藝術家姚瑞中則表示，由於館方片面毀約的過程粗暴且理由牽強，他特別在15日返台當天早上買票進館，發現非但沒有整修的問題，館內還有展區開派對。更嚴重的是，他驚覺自己的手機被斷訊，不禁懷疑台灣藝術家是否都已被追蹤，所以也有點擔心王俊琪單獨留在那裡是否會有安全疑慮。

姚瑞中認為，這是中國戰狼外交政策，導致其駐外使館對於台灣在國際的所有文化活動，都處處干預與阻饒。姚瑞中指出，其實2個月前哈薩克的州立博物館才退台灣藝術家的展，中央國家博物館的副館長應該是對台灣比較友善，雙方有先簽約，才讓台灣藝術家們順利取得入境簽證，沒想到還是發生憾事。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應