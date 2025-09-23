自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

菲裔藝術家個展「跨越海洋」 探討離散族群的記憶與旅程

2025/09/23 13:56

菲裔美籍藝術家妮可萊・布恩迪亞・古皮特於高美館KSPACE新展展出「跨越海洋」。（高美館提供）菲裔美籍藝術家妮可萊・布恩迪亞・古皮特於高美館KSPACE新展展出「跨越海洋」。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕菲裔美籍藝術家妮可萊・布恩迪亞・古皮特（Nicolei Buendia Gupit）在高雄駁二駐村期間，訪問菲籍移工經驗，將他們的故事匯聚成動人的藝術作品，其個展「跨越海洋」（Tawid Dagat）探討離散族群的記憶與旅程，同時回應氣候變遷對島嶼社群的影響，正在高雄市立美術館展出。

高美館館長顏名宏表示， KSPACE是高美館展現實驗性與開放性的城市創意平台，「跨越海洋」為該館首度與駁二藝術特區「藝術家進駐計畫」攜手合作的重要里程碑，不僅串連起城市重要的藝術文化場域，更是對跨域對話與國際交流的積極展開。

「跨越海洋」展出古皮特自2021年以來創作的15件作品，涵蓋雕塑、錄像、裝置、繪畫與手工造紙等多元媒材，其中，她在駁二駐村期間，與高雄和台北的菲籍移工交流，將他們的故事匯聚成動人的裝置作品〈好運〉，從一只敞開的行李箱中，展開以紙張、風乾黏土和顏料再製的物件。這些物品不僅在異鄉具備實用價值，更承載著移工離鄉背井的深刻情感，成為遷徙記憶與情感的具體載體。

古皮特「跨越海洋」作品〈也許可能〉（左）與〈好運〉（右）。（高美館提供）古皮特「跨越海洋」作品〈也許可能〉（左）與〈好運〉（右）。（高美館提供）

另一系列於駐村期間啟發靈感的漁網作品〈也許可能〉，則透過編織與纏繞的動作，將菲律賓家族離散、文化流失經驗具象化為可觸可感的視覺裝置，成為記憶修補與文化傳承的創作實踐，歡迎民眾至高美館感受其創作魅力。更多展覽資訊，敬請鎖定高美館網站公告（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁Instagram「高雄市立美術館」。

