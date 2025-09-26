投身布袋戲推廣50年提倡本土題材 吳福訓獲本土教育推展貢獻獎

「吳萬響掌中劇團」創辦人兼執行長吳福訓（右）今獲教育部本土教育推展貢獻獎肯定。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕視推廣布袋戲為一生使命，從靠著牛車到處演出到名揚國際，「吳萬響掌中劇團」創辦人兼執行長吳福訓今獲教育部本土教育推展貢獻獎肯定，他特別推崇本土且在地的故事，雖然已年逾古稀，但強調自己將「做到不能做為止」。

吳福訓從小就在布袋戲的世界中成長，他回憶，父親與伯父早年創立「宏賓樂興閣」及「眾生樂春閣」，自己10多歲開始與父親到處推廣掌中戲，當時用牛車當作交通工具，走遍大街小巷、各個廟埕演出。成長後承擔下劇團責任，成立「吳萬響掌中劇團」，從民國90年後開始深入校園，長期指導雲林縣鹿場、南光、明德國小等校成立布袋戲社團。

吳福訓提到，以前的年代「講台語，會被打3下手心」，但台語是很棒的語言，本土文化也非常值得推廣，所以有別於以往布袋戲演很多三國演義、薛丁山樊梨花等的故事，他特別推廣本土在地的故事，如雲林西螺武術家阿善師、抗日英雄柯鐵虎的故事，也帶領學生呈現地方故事《牽水狀戰水英雄》等。

教育部政次張廖萬堅（中）頒發講座予本土教育推展貢獻獎獲獎者。（記者楊綿傑攝）

奉獻給布袋戲50多年，已經73歲的吳福訓，甚至已經有些重聽，他分享，孩子多次勸退休，但他認為獲得本土教育貢獻獎不是結束，因為布袋戲是他的第二生命，「要做到不能做為止」。每次看到孩子演出從生澀到得心應手，甚至可以在國際偶戲節語創意戲劇比賽有好表現就感到欣慰，盼讓更多人認識這項傳統藝術，本土文化教育繼續向下紮根。

教育部國教署今頒發「114年本土教育論壇暨推展貢獻獎」，表揚包括屏東縣載興國小校長李秉穆、彰化縣朝興國小教師張嘉錄、北港農工教師陳景明、新北市中山國小主任許吟如、台北市大安社區大學教師梁蔭民、苑裡高中教師黃炳彰、屏東大學教授楊智穎及吳福訓等8位個人，以及屏北高中、嘉義女中2個團隊。

教育部政次張廖萬堅表示，近年推動本土教育深化相關政策，除鼓勵各校邀請業師到校開設課程，拓展學生的文化視野與實踐機會，也透過沉浸式教學，以競賽活動、社區走讀等方式，營造語言學習情境，引導學生自然使用在地語言。另在國立台灣圖書館成立本土教育資源中心，並與各部會館所合作，辦理教師研習，將本土教育結合於各領域教學中。

