自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

投身布袋戲推廣50年提倡本土題材 吳福訓獲本土教育推展貢獻獎

2025/09/26 17:10

「吳萬響掌中劇團」創辦人兼執行長吳福訓（右）今獲教育部本土教育推展貢獻獎肯定。（記者楊綿傑攝）「吳萬響掌中劇團」創辦人兼執行長吳福訓（右）今獲教育部本土教育推展貢獻獎肯定。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕視推廣布袋戲為一生使命，從靠著牛車到處演出到名揚國際，「吳萬響掌中劇團」創辦人兼執行長吳福訓今獲教育部本土教育推展貢獻獎肯定，他特別推崇本土且在地的故事，雖然已年逾古稀，但強調自己將「做到不能做為止」。

吳福訓從小就在布袋戲的世界中成長，他回憶，父親與伯父早年創立「宏賓樂興閣」及「眾生樂春閣」，自己10多歲開始與父親到處推廣掌中戲，當時用牛車當作交通工具，走遍大街小巷、各個廟埕演出。成長後承擔下劇團責任，成立「吳萬響掌中劇團」，從民國90年後開始深入校園，長期指導雲林縣鹿場、南光、明德國小等校成立布袋戲社團。

吳福訓提到，以前的年代「講台語，會被打3下手心」，但台語是很棒的語言，本土文化也非常值得推廣，所以有別於以往布袋戲演很多三國演義、薛丁山樊梨花等的故事，他特別推廣本土在地的故事，如雲林西螺武術家阿善師、抗日英雄柯鐵虎的故事，也帶領學生呈現地方故事《牽水狀戰水英雄》等。

教育部政次張廖萬堅（中）頒發講座予本土教育推展貢獻獎獲獎者。（記者楊綿傑攝）教育部政次張廖萬堅（中）頒發講座予本土教育推展貢獻獎獲獎者。（記者楊綿傑攝）

奉獻給布袋戲50多年，已經73歲的吳福訓，甚至已經有些重聽，他分享，孩子多次勸退休，但他認為獲得本土教育貢獻獎不是結束，因為布袋戲是他的第二生命，「要做到不能做為止」。每次看到孩子演出從生澀到得心應手，甚至可以在國際偶戲節語創意戲劇比賽有好表現就感到欣慰，盼讓更多人認識這項傳統藝術，本土文化教育繼續向下紮根。

教育部國教署今頒發「114年本土教育論壇暨推展貢獻獎」，表揚包括屏東縣載興國小校長李秉穆、彰化縣朝興國小教師張嘉錄、北港農工教師陳景明、新北市中山國小主任許吟如、台北市大安社區大學教師梁蔭民、苑裡高中教師黃炳彰、屏東大學教授楊智穎及吳福訓等8位個人，以及屏北高中、嘉義女中2個團隊。

教育部政次張廖萬堅表示，近年推動本土教育深化相關政策，除鼓勵各校邀請業師到校開設課程，拓展學生的文化視野與實踐機會，也透過沉浸式教學，以競賽活動、社區走讀等方式，營造語言學習情境，引導學生自然使用在地語言。另在國立台灣圖書館成立本土教育資源中心，並與各部會館所合作，辦理教師研習，將本土教育結合於各領域教學中。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應