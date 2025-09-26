線上記者涉黃國昌狗仔偷拍疑雲 中央社：即起停止採訪、調職

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭爆長期指揮一組狗仔跟拍特定對象，今（26）日《鏡報》加碼爆料，負責召集者是於某公營媒體主跑北檢的S姓記者。對此，《中央社》社長胡婉玲上午坦承，社內已針對此事召開會議，啟動調查機制；社方並於傍晚發出最新聲明，該名記者即日起暫停其新聞採訪工作，轉調其他單位。

聲明全文如下：

鏡報與各媒體今天陸續指稱有S姓記者涉入政治狗仔事件，並提及該記者現任職於公營媒體、擔任台北司法記者聯誼會會長，甚至指明為中央社主跑北檢記者，本社對此高度重視。

為釐清遭指涉記者是否涉及違反工作倫理規範，內部會議決定，即日起暫停其新聞採訪工作，轉調其他職務，同時，本社已成立專案小組，立即啟動調查。

