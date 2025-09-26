自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

線上記者涉黃國昌狗仔偷拍疑雲 中央社：即起停止採訪、調職

2025/09/26 17:31

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭爆長期指揮一組狗仔跟拍特定對象，今（26）日《鏡報》加碼爆料，負責召集者是於某公營媒體主跑北檢的S姓記者。對此，《中央社》社長胡婉玲上午坦承，社內已針對此事召開會議，啟動調查機制；社方並於傍晚發出最新聲明，該名記者即日起暫停其新聞採訪工作，轉調其他單位。

聲明全文如下：

鏡報與各媒體今天陸續指稱有S姓記者涉入政治狗仔事件，並提及該記者現任職於公營媒體、擔任台北司法記者聯誼會會長，甚至指明為中央社主跑北檢記者，本社對此高度重視。

為釐清遭指涉記者是否涉及違反工作倫理規範，內部會議決定，即日起暫停其新聞採訪工作，轉調其他職務，同時，本社已成立專案小組，立即啟動調查。

相關新聞

獨家》黃國昌遭爆狗仔偷拍疑雲 涉公媒記者 《中央社》回應

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應