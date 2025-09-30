台北詩歌節「縫隙之光」 10/4起透過詩作帶來希望的力量

台北市文化局主辦的2025台北詩歌節，將於10月4日至10月18日隆重登場，今（30）日舉辦記者會。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局主辦的2025台北詩歌節，將於10月4日至10月18日隆重登場，今（30）日舉辦記者會。今年的主題「縫隙之光」，由策展人鴻鴻精心策畫，期待在現今社會詭譎多變、原有結構鬆解時，讓詩、藝術成為那穩定、帶給人們希望的力量。特邀國際詩人柯琳娜．歐博阿耶擔任駐市詩人，以及來自歐洲、拉丁美洲、亞洲與中東的國際詩人，與台灣詩人共同展開一場跨越語言、文化與藝術疆界的盛會。

文化局副局長陳譽馨表示，這次詩歌節延續過去幾年的特色，推出跨領域的詩行動，結合詩、影像、音樂和劇場，讓詩不只透過朗誦，更是以跨界行動帶來更豐富的感官體驗。除了與獨立書店合作之外，也特別與台北市立圖書館合作書展活動，讓詩得以各種樣貌流動在城市的各個角落。她期望，可以透過詩歌節，拉近民眾與詩歌的距離，讓詩存在於台北市民的日常生活中。

今年的台北詩歌節駐市詩人柯琳娜．歐博阿耶，出生於羅馬尼亞，現居於西班牙，即將在講座分享語言與身份的流動。除了駐市詩人，本屆亦邀請來自世界各地的詩人齊聚台北，包含反映社會與文化矛盾的中南美洲詩人奧古斯托‧羅德里格斯、巴勒斯坦的馬萬．馬庫爾，以文字見證流亡。此外，還有日本的平田俊子以及香港的劉偉成，呈現港台之間的心靈共振。

開幕詩演出〈縫隙之光〉將於10月4日晚間在中山堂中正廳登場。由導演陳煜典以意象劇場詮釋湖南蟲詩集《水鬼事變》，搭配國際樂團「聲動樂團」以世界音樂譜寫出詩歌之光。3位國際詩人也將於音樂之中現場朗詩，在光影交錯中揭開序幕。

此外，「當代詩潮講座」系列以國內詩人為主，聚焦社會議題與日常困境，讓詩成為與現實對話的出口。詩歌節的壓軸演出〈彼此彼此，自己自己〉將於10月18日於中山堂光復廳登場，6位原住民族詩人以吟誦與物件交織的形式，分享生命記憶與土地的聲音，讓詩歌節在集體共鳴中畫下句點。

文化局表示，2025台北詩歌節也設計了並與台北市立圖書館、獨立書店、網路書店合作主題書展。台北詩歌節的所有活動均免費參加，部分活動需事先索票。活動期間還將推出集點活動，參加者可憑集點兌換詩選，以詩之光，照亮生活日常。

