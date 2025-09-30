自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

皕載風華！中壢仁海宮建宮200週年VS故宮100年院慶今開展

2025/09/30 23:21

「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮今年適逢建宮200週年，自去年與國立故宮博物院合作舉辦3D數位文物互動展，成功將宮廟信仰空間轉化為文化展演場域。與故宮第2度合作今（30日）起在東廂房舉辦「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日，西廂房同步以3D立體影像重現仁海宮200年的悠久歷史。

桃園市副市長王明鉅（左6）等人參觀仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展。（記者李容萍攝）桃園市副市長王明鉅（左6）等人參觀仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展。（記者李容萍攝）桃園市副市長王明鉅（右中）等人參觀仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展。（記者李容萍攝）桃園市副市長王明鉅（右中）等人參觀仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展。（記者李容萍攝）

故宮博物院長蕭宗煌出席開幕式回溯故宮歷史提到，故宮文物自1925年從皇家典藏轉型為全民共享的博物館，至今辦理各項百年院慶活動；故宮文物遷台自1950年進入北溝庫房保存，由南京運抵台灣的首批772箱文物於1948年12月抵基隆港，其中，屬於中央研院歷史語言研究所文物箱件，先改由火車運至桃園楊梅的倉庫存放，直到1950年北溝庫房建成，才陸續移入。

「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）

蕭宗煌說，故宮文物遷台在桃園楊梅短暫停留，奠定今日典藏基礎。此次「皕載風華─郎世寧數位藝術展」結合新媒體與數位科技，讓藝術之美再度在桃園綻放，他感謝仁海宮對展覽數位化與巡展的支持，希望透過這樣的跨界合作攜手為台灣的文化、藝術與教育創造更深遠的價值。

「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）

副市長王明鉅表示，仁海宮創建至今200年，不僅是地方信仰中心，更是民間藝術的重要殿堂，仁海宮歷代信仰與雕塑彩繪，展現民間工藝的藝術價值；故宮典藏郎世寧等宮廷畫作，則代表皇家藝術的精緻傳統。兩者相互呼應，讓「皇家藝術」與「民間藝術」同場對話，不僅象徵宮廷與庶民文化的交融，也透過數位科技讓藝術走入大眾生活，讓民眾在參拜之餘欣賞藝術，體驗宗教文化與世界級藝術資產的結合，別具意義。

「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）「仁海宮建宮200週年暨故宮100年院慶─皕載風華郎世寧新媒體展」將展至明年5月31日。（記者李容萍攝）

仁海宮董事長王介禧也說，今年與故宮博物院第2次合作，將郎世寧國畫、神藝共賞數位展結合辦理，讓香客參香祈福時，也可以細細品味，文化、藝術的饗宴，另因應中秋佳節，廟內2、3樓皆有互動遊戲，且推出電子化點燈儀讓民眾有新穎的參香體驗。

包括國立歷史博物館館長洪世佑、市府客家局長范姜泰基、民政局副局長藍品畯、經發局副局長陳炳仲、平鎮區長蕭巧如、中壢區副區長鄭伊庭、國策顧問范振修及市議員黃崇真、魏筠等人均出席活動。

