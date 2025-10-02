自由電子報
藝文 > 即時

從新公園到文學經典！白先勇文學特展揭《孽子》手稿背後的真實

2025/10/02 18:23

作家白先勇於「滿天裡亮晶晶的星星」特展與書法家董陽孜作品合影。（記者董柏廷攝）作家白先勇於「滿天裡亮晶晶的星星」特展與書法家董陽孜作品合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立臺灣大學圖書館主辦的「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」，自10月2日起至11月17日在台大圖書館日然廳展出，免費開放參觀。特展由鍾秩維、楊富閔、陳柏旭、羅仕龍共同策畫，內容橫跨小說手稿、舞台劇劇本到文化活動檔案等6大單元，其中「孽子檔案」單元帶領觀眾重新認識台灣文學史上最早觸及同志書寫的經典作品。

白先勇於1937年出生，1957年至1961年間就讀台大外文系，與王文興、歐陽子等人共同創辦《現代文學》。1970年代末，他開始連載小說《孽子》，以台北新公園為背景，描寫男同志的青春記憶與社會壓力，被視為同志文學的先驅。

「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」透過手稿、出版品與多媒體，完整呈現白先勇的創作痕跡。（記者董柏廷攝）「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」透過手稿、出版品與多媒體，完整呈現白先勇的創作痕跡。（記者董柏廷攝）

「孽子檔案」展區分為3個面向。首先，《孽子》被定位為同性書寫的先鋒之作。小說自1977年在《現代文學》復刊號連載至1984年，並曾於新加坡報刊刊出。故事以無家可歸、遊蕩公園的男同志角色為主體，對同志現身與去汙名化運動帶來啟發。其次，呈現小說如何折射台灣多元族群經驗。主角李青的家庭跨越本省與外省背景，他的好友小玉則有日本華僑父親，劇中角色還涉及「滿洲國」移民及美國黑人軍人的子嗣。小說同時細緻描繪台北新公園、西門町、東區與三重埔等城市景觀，捕捉七、八〇年代台北的光影。接著，展示《孽子》跨媒介改編的歷程，包括1986年電影、2003年電視劇，以及2014與2020年的舞台劇。新公園作為故事靈魂場景，也被賦予《紅樓夢》大觀園的象徵意涵。展區並延伸至白先勇關於愛滋去污名的書寫，包括〈Danny Boy〉三部曲，描繪一世代同志在愛滋疫情下的慾望與恐懼。

白先勇《孽子》手稿、舞台劇照、小說書影等。（記者董柏廷攝）白先勇《孽子》手稿、舞台劇照、小說書影等。（記者董柏廷攝）

除了《孽子》，展覽還包括「遊園驚夢」檔案、《台北人》小說手稿，以及晚近推動的「崑曲新美學」與《紅樓夢》導讀。展區透過手稿、出版品與多媒體，完整呈現白先勇如何在文學、戲劇與文化推廣上留下跨世代印記。「滿天裡亮晶晶的星星」特展將持續至11月17日，展覽期間並舉辦定時導覽與專題座談，詳詢台大圖書館官網

