從學徒到大師 台南開展「修練之路」體驗工藝修練的魔法

台南市立博物館「修練之路-成為工藝大師的101種方式」展覽即日起至明（2026）年3月1日止。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立博物館「修練之路-成為工藝大師的101種方式」特展今（4）日開幕，並頒發文化資產保存者登錄證書與卓越市民榮銜，表彰去年新增登錄的兩位大師李昆山與王登發，肯定他們長年守護傳統技術的貢獻。

南市文化資產保存者授證與卓越市民頒贈儀式，李崑山大師（左起）、南市文化局長黃雅玲、王登發大師。（記者洪瑞琴攝）

李昆山以精湛的泥作（土水）工法聞名，對傳統材料調製與修復有獨到功夫，為古蹟修護注入新生命；王登發則專精「細木作」工藝，累積逾40年經驗，擅長製作傳統榫卯家具。兩位藝師的手藝不僅見證台南工藝的深厚底蘊，也象徵文化資產代代相傳的力量。

特展透過「闖關任務」設計，邀請觀眾化身「修練者」，走入跨越時代的工藝旅程。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局長黃雅玲表示，文化資產的守護與傳承是市府長期推動的重要目標。工藝不僅是技術展現，更是生活智慧與歷史記憶的延續。工藝之路充滿挑戰，唯有恆心與毅力，才能修練成師。

特展開幕啟動儀式，王武雄老師（左起）、潘岳雄老師、文化局長黃雅玲、陳三火老師、廖慶章老師、黃德勝老師。（記者洪瑞琴攝）

特展以「修練」為主題，透過「闖關任務」設計，邀請觀眾化身「修練者」，走入跨越時代的工藝旅程，體驗職人從學徒到大師的歷程。展覽不僅呈現不同世代工藝師的養成方式，也展現文化資產處推動傳習課程的成果，象徵無形文化資產的永續傳承。

陳三火大師剪黏作品「風調雨順-順」（記者洪瑞琴攝）

「修練之路-成為工藝大師的101種方式」自即日起至明（2026）年3月1日止，於台南市立博物館1樓展出（週三休館），每日開放時間為上午9時至下午5時。

