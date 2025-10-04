自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

從學徒到大師 台南開展「修練之路」體驗工藝修練的魔法

2025/10/04 14:48

台南市立博物館「修練之路-成為工藝大師的101種方式」展覽即日起至明（2026）年3月1日止。（記者洪瑞琴攝）台南市立博物館「修練之路-成為工藝大師的101種方式」展覽即日起至明（2026）年3月1日止。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立博物館「修練之路-成為工藝大師的101種方式」特展今（4）日開幕，並頒發文化資產保存者登錄證書與卓越市民榮銜，表彰去年新增登錄的兩位大師李昆山與王登發，肯定他們長年守護傳統技術的貢獻。

南市文化資產保存者授證與卓越市民頒贈儀式，李崑山大師（左起）、南市文化局長黃雅玲、王登發大師。（記者洪瑞琴攝）南市文化資產保存者授證與卓越市民頒贈儀式，李崑山大師（左起）、南市文化局長黃雅玲、王登發大師。（記者洪瑞琴攝）

李昆山以精湛的泥作（土水）工法聞名，對傳統材料調製與修復有獨到功夫，為古蹟修護注入新生命；王登發則專精「細木作」工藝，累積逾40年經驗，擅長製作傳統榫卯家具。兩位藝師的手藝不僅見證台南工藝的深厚底蘊，也象徵文化資產代代相傳的力量。

特展透過「闖關任務」設計，邀請觀眾化身「修練者」，走入跨越時代的工藝旅程。（記者洪瑞琴攝）特展透過「闖關任務」設計，邀請觀眾化身「修練者」，走入跨越時代的工藝旅程。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局長黃雅玲表示，文化資產的守護與傳承是市府長期推動的重要目標。工藝不僅是技術展現，更是生活智慧與歷史記憶的延續。工藝之路充滿挑戰，唯有恆心與毅力，才能修練成師。

特展開幕啟動儀式，王武雄老師（左起）、潘岳雄老師、文化局長黃雅玲、陳三火老師、廖慶章老師、黃德勝老師。（記者洪瑞琴攝）特展開幕啟動儀式，王武雄老師（左起）、潘岳雄老師、文化局長黃雅玲、陳三火老師、廖慶章老師、黃德勝老師。（記者洪瑞琴攝）

特展以「修練」為主題，透過「闖關任務」設計，邀請觀眾化身「修練者」，走入跨越時代的工藝旅程，體驗職人從學徒到大師的歷程。展覽不僅呈現不同世代工藝師的養成方式，也展現文化資產處推動傳習課程的成果，象徵無形文化資產的永續傳承。

陳三火大師剪黏作品「風調雨順-順」（記者洪瑞琴攝）陳三火大師剪黏作品「風調雨順-順」（記者洪瑞琴攝）

「修練之路-成為工藝大師的101種方式」自即日起至明（2026）年3月1日止，於台南市立博物館1樓展出（週三休館），每日開放時間為上午9時至下午5時。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應