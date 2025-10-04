自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

舞者變歌王！柏霖「舞躍大地」典禮開唱 回憶「little leg」笑翻全場

2025/10/04 22:44

舞者出身同時也是金曲獎入圍歌手柏霖PoLin，現身「舞躍大地」頒獎典禮演唱。（文化部提供）舞者出身同時也是金曲獎入圍歌手柏霖PoLin，現身「舞躍大地」頒獎典禮演唱。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立新竹生活美學館主辦的「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」，今（4）日在台灣戲曲中心大表演廳舉行決選暨頒獎典禮。最終由陳鈺晶《野子—女子》奪下金牌獎、徐尉庭《觀》獲銀牌獎、何懷博《間》拿下銅牌獎，共頒出15項獎項，現場星光與舞光齊熠。

今年典禮最特別的，是邀請入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手的柏霖PoLin登台演出。他以「大學長」身分回到「舞蹈起點」，接連演唱2首出自新專輯《允許萬物破碎》的歌，〈一塊小蛋糕〉與〈破繭〉。他更即興邀全場觀眾起立，跟著節奏舞動，瞬間點燃全場氣氛。柏霖笑說：「我以前也是舞者，看到大學的老師坐在台下真的很感動。」

他接著回憶，19歲時獲得美國紐約Gelsey Kirkland古典芭蕾學校全額獎學金赴美留學，卻因英文不好鬧笑話：「腿的英文是leg，我以為小腿叫little leg！」惹得全場笑翻。他說：「就算這樣，我也還是好好活到了現在。」語氣誠懇鼓勵青年創作者勇敢嘗試。

文化部常務次長徐宜君（左1）頒發金牌獎予陳鈺晶《野子---女子》團隊。（文化部提供）文化部常務次長徐宜君（左1）頒發金牌獎予陳鈺晶《野子---女子》團隊。（文化部提供）國立新竹生活美學館館長葉于正（左）頒發銀牌獎予編舞家徐尉庭《觀》。（文化部提供）國立新竹生活美學館館長葉于正（左）頒發銀牌獎予編舞家徐尉庭《觀》。（文化部提供）國際評審Canan Erek（左）頒發銅牌獎予編舞家何懷博《間》。（文化部提供）國際評審Canan Erek（左）頒發銅牌獎予編舞家何懷博《間》。（文化部提供）

計畫主持人鍾伯淵受訪時表示，此次頒獎典禮是舞躍大地舉辦26年來，首度邀請流行歌手演出，是一次跨界嘗試，「希望讓更多人看到舞蹈創作，也希望透過柏霖舞者出身的經歷，鼓勵年輕人持續在舞台上創造光。」

除了頒獎典禮，金銀銅牌及優選作品將於11月1日下午2時30分在大東文化藝術中心舉行「得獎作品演出」，讓觀眾欣賞年度最亮眼的舞蹈創作。活動將開放線上免費索票入場，詳詢「舞躍大地舞蹈創作比賽」官網（ http://creativedance.culture.tw）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應