舞者變歌王！柏霖「舞躍大地」典禮開唱 回憶「little leg」笑翻全場

舞者出身同時也是金曲獎入圍歌手柏霖PoLin，現身「舞躍大地」頒獎典禮演唱。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立新竹生活美學館主辦的「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」，今（4）日在台灣戲曲中心大表演廳舉行決選暨頒獎典禮。最終由陳鈺晶《野子—女子》奪下金牌獎、徐尉庭《觀》獲銀牌獎、何懷博《間》拿下銅牌獎，共頒出15項獎項，現場星光與舞光齊熠。

今年典禮最特別的，是邀請入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手的柏霖PoLin登台演出。他以「大學長」身分回到「舞蹈起點」，接連演唱2首出自新專輯《允許萬物破碎》的歌，〈一塊小蛋糕〉與〈破繭〉。他更即興邀全場觀眾起立，跟著節奏舞動，瞬間點燃全場氣氛。柏霖笑說：「我以前也是舞者，看到大學的老師坐在台下真的很感動。」

他接著回憶，19歲時獲得美國紐約Gelsey Kirkland古典芭蕾學校全額獎學金赴美留學，卻因英文不好鬧笑話：「腿的英文是leg，我以為小腿叫little leg！」惹得全場笑翻。他說：「就算這樣，我也還是好好活到了現在。」語氣誠懇鼓勵青年創作者勇敢嘗試。

文化部常務次長徐宜君（左1）頒發金牌獎予陳鈺晶《野子---女子》團隊。（文化部提供）國立新竹生活美學館館長葉于正（左）頒發銀牌獎予編舞家徐尉庭《觀》。（文化部提供）國際評審Canan Erek（左）頒發銅牌獎予編舞家何懷博《間》。（文化部提供）

計畫主持人鍾伯淵受訪時表示，此次頒獎典禮是舞躍大地舉辦26年來，首度邀請流行歌手演出，是一次跨界嘗試，「希望讓更多人看到舞蹈創作，也希望透過柏霖舞者出身的經歷，鼓勵年輕人持續在舞台上創造光。」

除了頒獎典禮，金銀銅牌及優選作品將於11月1日下午2時30分在大東文化藝術中心舉行「得獎作品演出」，讓觀眾欣賞年度最亮眼的舞蹈創作。活動將開放線上免費索票入場，詳詢「舞躍大地舞蹈創作比賽」官網（ http://creativedance.culture.tw）。

