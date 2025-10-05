自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

被明華園《瑯嶠風雲》震撼到 李遠深夜抒文 觀感複雜

2025/10/05 04:14

文化部長李遠（前左）與總統府秘書長潘孟安（前右）鳴鑼。（文化部提供）文化部長李遠（前左）與總統府秘書長潘孟安（前右）鳴鑼。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紀念恆春建城150週年，屏東縣政府攜手明華園戲劇總團，於4日晚間在恆春古城旁演出史詩大戲《瑯嶠風雲》，現場佳評連連，但親自出席觀賞的文化部長李遠，感想很特別，他說，「落山風，是嚴酷的，但也帶來機會」。

《瑯嶠風雲》以史料與鄉野傳奇改編，恆春人參與建城，一磚一瓦眾志成城，卻在1895年甲午戰敗清廷割台，義軍為守護家園發動二次圍城，集結扺抗日軍。劇中以恆春在地「搶孤」、「牽罟」等民間活動做為圍城戰術，展現恆春人的團結，更以落山風設計「空降奇兵」的高空表演，演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城，每一幕重現先人英勇捍衛家園的堅韌精神，過程並與觀眾互動，讓觀眾彷彿親歷歷史現場。

李遠欣賞完明華園《瑯嶠風雲》後，深夜在臉書貼文。（翻攝自李遠臉書）李遠欣賞完明華園《瑯嶠風雲》後，深夜在臉書貼文。（翻攝自李遠臉書）

有觀眾直呼「火舞跟空降太猛，感覺自己就是義軍，差點衝上台！」不少居民打趣大讚「這是我要的納稅錢使用方式！」還有看過明華園《超炫白蛇傳》的觀眾讚嘆，這是另一部讓人震撼的戶外演出經典。年過70的文化部長李遠也按耐不住內心的激動，回到旅館沒休息就振筆疾書，以罕見的快速貼文，在臉書寫下觀後感。

李遠寫道：「這齣現代改良版的歌仔戲編導相當強，用非常快的節奏，分20個章節，每一小章節就只有一個簡單情節和強烈情緒轉折，使戶外的觀眾目不轉晴看足2小時，加上台上台下的互動巧思，和台上的演員一起捕魚、一起建城，沒有冷場，觀眾和台上的演員同悲同喜。」李遠說，「更不落俗套的，沒有把每個角色黑白二分扁平化，各自有屬於人性的掙扎、怯弱，也把恆春的落山風當成全劇的隱喻，隱喻台灣的歷史宿命，但是也隱喻了台灣人的強悍、靱性，化艱困為機會，一直存活了下來。」

「上次來恆春的古城繞一圈看看修復的情況，就在想，如果能夠在恆春古城聯福磚窯前的草皮辦大型活動該有多麼好？演唱會和戲劇表演都會很吸引人，包括觀光客。」李遠說，「如今，夢想成真。在中秋佳節的連假開始的時候。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應