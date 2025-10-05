被明華園《瑯嶠風雲》震撼到 李遠深夜抒文 觀感複雜

文化部長李遠（前左）與總統府秘書長潘孟安（前右）鳴鑼。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紀念恆春建城150週年，屏東縣政府攜手明華園戲劇總團，於4日晚間在恆春古城旁演出史詩大戲《瑯嶠風雲》，現場佳評連連，但親自出席觀賞的文化部長李遠，感想很特別，他說，「落山風，是嚴酷的，但也帶來機會」。

《瑯嶠風雲》以史料與鄉野傳奇改編，恆春人參與建城，一磚一瓦眾志成城，卻在1895年甲午戰敗清廷割台，義軍為守護家園發動二次圍城，集結扺抗日軍。劇中以恆春在地「搶孤」、「牽罟」等民間活動做為圍城戰術，展現恆春人的團結，更以落山風設計「空降奇兵」的高空表演，演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城，每一幕重現先人英勇捍衛家園的堅韌精神，過程並與觀眾互動，讓觀眾彷彿親歷歷史現場。

李遠欣賞完明華園《瑯嶠風雲》後，深夜在臉書貼文。（翻攝自李遠臉書）

有觀眾直呼「火舞跟空降太猛，感覺自己就是義軍，差點衝上台！」不少居民打趣大讚「這是我要的納稅錢使用方式！」還有看過明華園《超炫白蛇傳》的觀眾讚嘆，這是另一部讓人震撼的戶外演出經典。年過70的文化部長李遠也按耐不住內心的激動，回到旅館沒休息就振筆疾書，以罕見的快速貼文，在臉書寫下觀後感。

李遠寫道：「這齣現代改良版的歌仔戲編導相當強，用非常快的節奏，分20個章節，每一小章節就只有一個簡單情節和強烈情緒轉折，使戶外的觀眾目不轉晴看足2小時，加上台上台下的互動巧思，和台上的演員一起捕魚、一起建城，沒有冷場，觀眾和台上的演員同悲同喜。」李遠說，「更不落俗套的，沒有把每個角色黑白二分扁平化，各自有屬於人性的掙扎、怯弱，也把恆春的落山風當成全劇的隱喻，隱喻台灣的歷史宿命，但是也隱喻了台灣人的強悍、靱性，化艱困為機會，一直存活了下來。」

「上次來恆春的古城繞一圈看看修復的情況，就在想，如果能夠在恆春古城聯福磚窯前的草皮辦大型活動該有多麼好？演唱會和戲劇表演都會很吸引人，包括觀光客。」李遠說，「如今，夢想成真。在中秋佳節的連假開始的時候。」

