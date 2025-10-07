屏東推地政檔案與雕塑藝術展 呈現地政與生活文化緊密關係

「萬卷金檔、屏地起舞」聯展，呈現珍貴地政檔案。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓民眾更了解地政工作的歷史發展與文化價值，屏東縣屏東地政事務所將於本（10）月15日起舉辦「萬卷金檔、屏地起舞及雕塑藝術聯合展」，結合珍貴地政檔案與在地藝術家的雕塑創作，開啟一場跨界對話，展現地政的多元面貌。

「萬卷金檔、屏地起舞」聯展，將於屏東地政事務所登場。（屏東縣政府提供）

屏東地政事務所主任許棊鈞表示，此次聯合展覽以「土地的記憶，藝術的語言」為主題，展出內容包含地政事務所及社團法人屏東縣地政士公會珍藏的歷史檔案、圖冊及公文與測量資料等，展現屏東地區土地發展的軌跡與地政業務的演進。同時邀請本地雕塑藝術家參與，以雕塑語彙詮釋土地及人與空間的關係，讓觀展民眾也能認識地政工作者在社會中的扮演的重要角色。

屏東縣府地政處長陳錦屏表示，盼透過此次展覽，讓靜態的地政資料以嶄新形式被看見，也提供民眾更貼近土地與歷史的機會。地政不只是數據與圖資的處理，更與生活、文化緊密相連，也期望促進公私部門與藝術界的交流合作。

展覽地點設於屏東地政事務所1、2樓，從10月15日展至11月30日，開放時間為每日上午8時至12時及下午1時至5時（例假日除外），免費入場參觀。

另縣府因現今詐騙事件頻傳手法多變，配合此次聯展同時大力宣導「地籍異動即時通服務」，鼓勵民眾申請，隨時掌握自身不動產異動情形，讓詐騙行為無所遁形。

