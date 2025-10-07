靈龍舞蹈團《犁阿卡的回望》 一台三輪車重現竹溪歲月

靈龍舞蹈團新作《犁阿卡的回望——在那溪流之上》，以人力三輪車為創作載體。（圖由靈龍舞蹈團提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕靈龍舞蹈團今年創作展推出全新作品《犁阿卡的回望——在那溪流之上》，獲國家文化藝術基金會創作補助計畫支持。作品以台南竹溪為發想，透過追尋與竹溪緊密相連的記憶為路徑，將溪流轉化為人生的隱喻與生命的探問。

《犁阿卡的回望——在那溪流之上》，將溪流轉化為生命探問（圖由靈龍舞蹈團提供）

「犁阿卡」是早期人力三輪車，作品以此做為象徵載體，帶領觀眾穿越時空，巡步於竹溪的演化與城市變遷，也回味人生各階段的流轉與哲思。舞團藝術總監黃麗華指出，溪流象徵自然的循環與永續，而竹溪這條見證台南百年發展的溪流，從清澈小河到髒亂水溝，再蛻變為今日的生態綠廊，其沉浮歷程正如人生起伏，映照人與大地共生的關係。

此次創作集結南北藝術菁英共同構思，融合舞蹈、戲劇、音樂與編舞多重語彙。為跳脫現代舞常被視為「抽象、冷冽」的印象，舞作特別注入爵士舞的自由節奏與情感張力，透過身體的奔放與壓抑，構築出現代舞與爵士靈魂的藝術衝撞，讓觀眾感受人與溪流間綿延不絕的生命脈動。

「犁阿卡」不僅是農業年代常見的運載工具，更是許多家庭的重要謀生象徵。如今，它成為回憶與懷舊的載體，也代表時間流動中的記憶痕跡。作品在新舊交融中兼具懷念與省思、藝術性與趣味性。

靈龍舞蹈團《犁阿卡的回望——在那溪流之上》將於10月18日於台南文化中心原生劇場首演，11月29日於嘉義縣表演藝術中心再度登場，購票請洽OPENTIX售票系統。

《犁阿卡的回望——在那溪流之上》，結合舞蹈、戲劇、音樂。（圖由靈龍舞蹈團提供）

