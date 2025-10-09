屏東文化行旅報名開跑 三大主題帶遊客好好玩屏東

牽罟體驗好好玩。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府文化處近年積極推動社區營造成果整合，串連在地歷史文化、族群生態與生活美食，透過小旅行展現多元文化魅力。

今年推出「屏東文化行旅．屏東好好玩」系列活動，規畫3條主題小旅行路線，分別為11月8日「漁夫生活節」、11月9日「探訪內埔生態祕境」、及11月23日「枋寮漁村新風貌」。活動即日起開放報名，邀請民眾走進社區，體驗屏東最道地的人文風情。

釣午仔魚體驗也相當有趣。（屏東縣政府文化處提供）

文化處指出，「屏東文化行旅．屏東好好玩」將山、海、平原，以及多元的族群文化元素融入行程之中，分別從閩南、客家、馬卡道族群出發，如在地青年串聯家鄉漁村生活與故事，結合牽罟、沙窯體驗推出的「屏東好好玩．漁夫生活節」；從龍頸溪畔的客家文化、祭祀、與生態間的探訪，到體驗老埤馬卡道族傳承至今的傳統漁獵文化「下跳椼仔」（馬卡道語）的「好好玩屏東．探訪內埔生態祕境」；從體驗午仔魚垂釣到走讀枋寮鄉保生社區巷弄間的古厝、枋寮漁港的「屏東好好玩．枋寮漁村新風貌」。

文化處表示，為讓屏東縣境內社區找到自己的定位與位置，也為讓更多人走進社區、體驗社區文化與產業特色，期盼透過這3場屏東文化行旅推廣屏東社造成果，讓各界能透過好好玩屏東，看見屏東社區豐沛的活力與魅力，感受屏東好好玩的樂趣。「屏東文化行旅．屏東好好玩」社區小旅行等相關資訊可至文化處官網查詢，或線上報名https://reurl.cc/VWdKXy。

