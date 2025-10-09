自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東文化行旅報名開跑 三大主題帶遊客好好玩屏東

2025/10/09 13:41

牽罟體驗好好玩。（屏東縣政府文化處提供）牽罟體驗好好玩。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府文化處近年積極推動社區營造成果整合，串連在地歷史文化、族群生態與生活美食，透過小旅行展現多元文化魅力。

今年推出「屏東文化行旅．屏東好好玩」系列活動，規畫3條主題小旅行路線，分別為11月8日「漁夫生活節」、11月9日「探訪內埔生態祕境」、及11月23日「枋寮漁村新風貌」。活動即日起開放報名，邀請民眾走進社區，體驗屏東最道地的人文風情。

釣午仔魚體驗也相當有趣。（屏東縣政府文化處提供）釣午仔魚體驗也相當有趣。（屏東縣政府文化處提供）

文化處指出，「屏東文化行旅．屏東好好玩」將山、海、平原，以及多元的族群文化元素融入行程之中，分別從閩南、客家、馬卡道族群出發，如在地青年串聯家鄉漁村生活與故事，結合牽罟、沙窯體驗推出的「屏東好好玩．漁夫生活節」；從龍頸溪畔的客家文化、祭祀、與生態間的探訪，到體驗老埤馬卡道族傳承至今的傳統漁獵文化「下跳椼仔」（馬卡道語）的「好好玩屏東．探訪內埔生態祕境」；從體驗午仔魚垂釣到走讀枋寮鄉保生社區巷弄間的古厝、枋寮漁港的「屏東好好玩．枋寮漁村新風貌」。

文化處表示，為讓屏東縣境內社區找到自己的定位與位置，也為讓更多人走進社區、體驗社區文化與產業特色，期盼透過這3場屏東文化行旅推廣屏東社造成果，讓各界能透過好好玩屏東，看見屏東社區豐沛的活力與魅力，感受屏東好好玩的樂趣。「屏東文化行旅．屏東好好玩」社區小旅行等相關資訊可至文化處官網查詢，或線上報名https://reurl.cc/VWdKXy

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應